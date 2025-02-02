https://1prime.ru/20250202/vengriya-854615812.html

В Венгрии заявили, что готовы остановить евроинтеграцию Украины

В Венгрии заявили, что готовы остановить евроинтеграцию Украины - 02.02.2025, ПРАЙМ

В Венгрии заявили, что готовы остановить евроинтеграцию Украины

Венгрия способна остановить евроинтеграцию Украины, если данные Будапешту гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T17:21+0300

2025-02-02T17:21+0300

2025-02-02T17:21+0300

политика

венгрия

ес

украина

виктор орбан

петер сийярто

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/67/841266755_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d805272ab55415e125a3720cfce6eece.jpg

БУДАПЕШТ, 2 фев - ПРАЙМ. Венгрия способна остановить евроинтеграцию Украины, если данные Будапешту гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности. Без них Венгрия отказывалась продлевать санкции против РФ. По словам Сийярто, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из России идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "Мы сейчас получили эти гарантии (от ЕК - ред.), если они окажутся не просто гарантиями на бумаге, то сотрудничество с Венгрией тоже возможно, если нет, то Венгрии придется рассмотреть еще более строгие и серьезные контрмеры... Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Помимо этого, Орбан напомнил, что у Венгрии всегда есть возможность остановить как евроинтеграцию Украины, так и продление санкций против России. Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия через полгода наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит данные гарантии по энергобезопасности. Сийярто ранее заявил, что Евросоюз может оказать давление на Киев для выполнения гарантий по энергобезопасности стран ЕС, потому что без европейских ресурсов дни Украины сочтены. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Ранее президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250201/billions-854602206.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, ес, украина, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, россия