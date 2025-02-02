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Во Франции готовятся выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Байру

Во Франции готовятся выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Байру - 02.02.2025, ПРАЙМ

Во Франции готовятся выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Байру

Если французский премьер Франсуа Байру примет решение принять законопроект о бюджете без его предварительного утверждения в парламенте, партия "Непокорившаяся... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T18:23+0300

2025-02-02T18:23+0300

2025-02-02T18:25+0300

политика

франция

вотум недоверия

премьер-министр

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ПАРИЖ, 2 фев – ПРАЙМ. Если французский премьер Франсуа Байру примет решение принять законопроект о бюджете без его предварительного утверждения в парламенте, партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет главе правительства вотум недоверия. Такое заявление в эфире ТВ-канала BFMTV сделал координатор партии Мануэль Бомпар. По его словам, если Байру прибегнет к статье 49.3, позволяющей не выставлять текст на голосование депутатов, "это не станет сюрпризом". "Депутаты нашей партии (но, я думаю, что тех, кто против этого бюджета, будет больше), очевидно, внесут вотум недоверия в начале недели, чтобы его отвергнуть", - сообщил он в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что законопроект о бюджете на 2025 год – это "худший бюджет, который страна когда-либо видела за 25 лет". "Это самый жесткий бюджет, который приведет к последствиям, которые будут катастрофическими для покупательной способности французов, для экономики страны в целом, для наших государственных служб. И этому бюджету мы должны противостоять", - сказал Бомпар. В случае выдвижения вотума недоверия, согласно регламенту, парламент рассмотрит его в течение двух дней. Накануне Байру заявил, что использует статью 49.3, чтобы скорее провести законопроект о госбюджете и бюджете социального страхования на этот год, которых у Франции до сих пор нет из-за отставки предыдущего кабмина Мишеля Барнье. В понедельник депутаты Нацсобрания вновь рассмотрят законопроект, который был согласован в пятницу смешанной комиссией из семи сенаторов и семи депутатов. Вотум недоверия может быть принят только в том случае, если фракции левой и правой оппозиции, в особенности социалисты и члены фракции Марин Ле Пен, проголосуют в его поддержку: необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента. У блока левых 192 мест, у Ле Пен - 124. Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в прошлом году. Законопроект, в том числе, предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро. Статья 49.3 - статья конституции, позволяющая принять законопроект без голосования депутатов.

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франция, вотум недоверия, премьер-министр