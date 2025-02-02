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Япония провела пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6"
Япония провела пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6" - 02.02.2025, ПРАЙМ
Япония провела пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6"
Пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6" осуществлен с космодрома Танэгасима в Японии, трансляцию в прямом эфире ведет японское аэрокосмическое... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T11:50+0300
2025-02-02T11:50+0300
2025-02-02T11:50+0300
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ТОКИО, 2 фев - ПРАЙМ. Пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6" осуществлен с космодрома Танэгасима в Японии, трансляцию в прямом эфире ведет японское аэрокосмическое агентство JAXA. Изначально запуск планировался на субботу, однако из-за погодных условий был перенесен на воскресенье. Сообщается, что в воскресенье погодные условия во время старта сочтены благополучными. Отделение первой и второй ступеней произойдет примерно через 5 минут после запуска, а через 29 минут отделится спутник "Митибики-6". Н3 - это новое поколение японских ракет. Их грузоподъемность в 1,3 раза больше, чем у предыдущего типа Н2А, при вдвое сократившихся расходах на запуск. Разработка обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов), использовать H3 начали в 2024 году. Спутник "Митибики-6" (от японского слова "митибику" - вести за собой, указывать путь) - часть японской "квазизенитной спутниковой системы" (Quazi-Zenith satellite system (QZSS), которая является системой спутникового позиционирования. Создание такой системы является проектом под патронажем правительства Японии. "Система спутникового позиционирования - это система вычисления местоположения при помощи радиоволн, идущих от спутника. Хорошо известна американская система GPS, "Митибики" можно назвать японской версией GPS", - говорится на специальном созданном сайте, посвященном созданию системы. Как пояснил в интервью во время трансляции представитель правительства, "Митибики" - это спутники, которые находятся прямо у вас над головой, их движение по траектории в форме цифры восемь позволяет с большой точностью рассчитывать местоположение объекта". Система является дополнением к GPS для более точного вычисления местоположения. Для работы системы необходимо более четырех спутников, она начала работу с 2018 года, когда на орбиту вывели четвертый спутник "Митибики". Всего систему планируется расширить до семи спутников, "Митибики-6", который выведет ракета Н3 в воскресенье, должен стать еще одним из них.
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япония, технологии, космос, ракета, спутник
ЯПОНИЯ, Технологии, космос, ракета, Спутник
Япония провела пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6"
В Японии провела пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6" с космодрома Танэгасима
ТОКИО, 2 фев - ПРАЙМ.
Пятый запуск ракеты Н3 со спутником "Митибики-6" осуществлен с космодрома Танэгасима в Японии, трансляцию в прямом эфире ведет японское аэрокосмическое агентство JAXA
.
Изначально запуск планировался на субботу, однако из-за погодных условий был перенесен на воскресенье. Сообщается, что в воскресенье погодные условия во время старта сочтены благополучными.
Отделение первой и второй ступеней произойдет примерно через 5 минут после запуска, а через 29 минут отделится спутник "Митибики-6".
Н3 - это новое поколение японских ракет. Их грузоподъемность в 1,3 раза больше, чем у предыдущего типа Н2А, при вдвое сократившихся расходах на запуск. Разработка обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов), использовать H3 начали в 2024 году.
Спутник "Митибики-6" (от японского слова "митибику" - вести за собой, указывать путь) - часть японской "квазизенитной спутниковой системы" (Quazi-Zenith satellite system (QZSS), которая является системой спутникового позиционирования. Создание такой системы является проектом под патронажем правительства Японии.
"Система спутникового позиционирования - это система вычисления местоположения при помощи радиоволн, идущих от спутника. Хорошо известна американская система GPS, "Митибики" можно назвать японской версией GPS", - говорится на специальном созданном сайте, посвященном созданию системы.
Как пояснил в интервью во время трансляции представитель правительства, "Митибики" - это спутники, которые находятся прямо у вас над головой, их движение по траектории в форме цифры восемь позволяет с большой точностью рассчитывать местоположение объекта".
Система является дополнением к GPS для более точного вычисления местоположения. Для работы системы необходимо более четырех спутников, она начала работу с 2018 года, когда на орбиту вывели четвертый спутник "Митибики". Всего систему планируется расширить до семи спутников, "Митибики-6", который выведет ракета Н3 в воскресенье, должен стать еще одним из них.
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