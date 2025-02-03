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"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Нячанг во Вьетнаме - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Нячанг во Вьетнаме
"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Нячанг во Вьетнаме - 03.02.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Нячанг во Вьетнаме
Группа "Аэрофлот" планирует в конце марта открыть новое направление - город Нячанг во Вьетнаме, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T10:23+0300
2025-02-03T10:23+0300
экономика
россия
вьетнам
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует в конце марта открыть новое направление - город Нячанг во Вьетнаме, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24". "В конце марта мы планируем открыть новое направление во Вьетнам, в город Нячанг", - сказал Александровский. Раньше из вьетнамских городов группа летала только в Хошимин. Александровский также добавил, что группа планирует расширить программу полетов на китайский остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.
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россия, вьетнам
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
10:23 03.02.2025
 
"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Нячанг во Вьетнаме

"Аэрофлот" планирует в марте запустить рейсы в Нячанг во Вьетнаме

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует в конце марта открыть новое направление - город Нячанг во Вьетнаме, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24".
"В конце марта мы планируем открыть новое направление во Вьетнам, в город Нячанг", - сказал Александровский.
Раньше из вьетнамских городов группа летала только в Хошимин.
Александровский также добавил, что группа планирует расширить программу полетов на китайский остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Группа "Аэрофлот" ожидает повышения стоимости билетов на уровне инфляции
10:08
 
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