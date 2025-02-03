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Российский рынок акций завершил торговую сессию в минусе
Российский рынок акций завершил торговую сессию в минусе - 03.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торговую сессию в минусе
Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,74%, следует из данных Московской биржи. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T19:02+0300
2025-02-03T19:02+0300
2025-02-03T19:03+0300
экономика
российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,74%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,74%, до 2926,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,02%, до 1016,59 пункта, долларовый РТС упал на 2,86%, до 922,33 пункта.
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российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа
Российский рынок акций завершил торговую сессию в минусе
Мосбиржа: российский рынок акций снизился на 0,74% за основную сессию
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,74%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,74%, до 2926,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,02%, до 1016,59 пункта, долларовый РТС упал на 2,86%, до 922,33 пункта.
Рынок акций упал, не выйдя на уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи