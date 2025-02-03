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Российский рынок акций завершил торговую сессию в минусе

Российский рынок акций завершил торговую сессию в минусе - 03.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торговую сессию в минусе

Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,74%, следует из данных Московской биржи. | 03.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-03T19:02+0300

2025-02-03T19:03+0300

экономика

российский рынок акций

мосбиржа

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,74%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,74%, до 2926,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,02%, до 1016,59 пункта, долларовый РТС упал на 2,86%, до 922,33 пункта.

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2025

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российский рынок акций, мосбиржа