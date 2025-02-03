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Канада вводит ограничения на алкоголь из США в ответ на пошлины

Канада вводит ограничения на алкоголь из США в ответ на пошлины - 03.02.2025, ПРАЙМ

Канада вводит ограничения на алкоголь из США в ответ на пошлины

Провинции Канады вводят ограничения в отношении американского алкоголя в ответ на введение Вашингтоном пошлин на канадские товары, сообщает телеканал CBC. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T10:18+0300

2025-02-03T10:18+0300

2025-02-03T10:18+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Провинции Канады вводят ограничения в отношении американского алкоголя в ответ на введение Вашингтоном пошлин на канадские товары, сообщает телеканал CBC. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. "Провинции реагируют на пошлины Трампа, изымая с полок американский алкоголь", - говорится в сообщении телеканала. По информации телеканала, в Онтарио продукцию из США убирают не только с полок, но и из каталогов, чтобы ее не могли заказать местные магазины и рестораны. В Британской Колумбии с полок государственных магазинов начинают изымать бренды алкогольных напитков из республиканских штатов. Провинция также обещала прекратить закупки алкоголя из тех штатов, губернаторы которых принадлежат к Республиканской партии США. Власти Новой Шотландии помимо контрмер против напитков намерены отказаться от текущих сделок с американскими партнерами, отмечает телеканал. Ограничения на алкоголь из США вводятся в Квебеке, Ньюфаундленде и Лабрадоре, Манитобе и на Острове Принца Эдуарда, подчеркивает CBC.

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канада, сша, дональд трамп, пошлины, алкоголь