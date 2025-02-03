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Все ради Америки. Европа купит один российский товар с наценкой

Все ради Америки. Европа купит один российский товар с наценкой - 03.02.2025, ПРАЙМ

Все ради Америки. Европа купит один российский товар с наценкой

Брюссель, вводя полный запрет на поставки алюминия из России, получит еще больше проблем для экономики региона: страны ЕС лишатся одного из ключевых металлов... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T08:00+0300

2025-02-03T08:00+0300

2025-02-03T08:00+0300

статья

алюминий

цены на алюминий

мировая экономика

брюссель

китай

ес

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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ, Олег Обухов. Брюссель, вводя полный запрет на поставки алюминия из России, получит еще больше проблем для экономики региона: страны ЕС лишатся одного из ключевых металлов для многих промышленных предприятий. Они будут вынуждены искать альтернативные источники поставок в условиях жесткой конкуренции на глобальном рынке. Иначе – банкротства не миновать.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВремя потекло вспятьНовые ограничения на российский алюминий могут войти в 16-й пакет европейских санкций. Их параметры сейчас активно обсуждаются, пишет Bloomberg. Отмечается, что запрет будут вводить постепенно, чтобы дать время адаптироваться предприятиям, зависящим от поставок из России. Одна из анонсированных подачек с барского плеча – возможность закупить 275 тысяч тонн алюминия из РФ в течение года, отмечается в материале американского СМИ.Но это лишь откладывает агонию. Окончательно лишаясь российского алюминия, европейские компании столкнутся с резким увеличением издержек. Ведь поиск новых поставщиков требует не только времени и сил, но и значительных финансовых вложений. Но, похоже, Брюссель за это не переживает, а интересы собственных производителей его мало волнуют.Фарс независимостиВ действиях европейских политиков четко прослеживается совсем другое - зависимость от экономических интересов глобальных игроков, в первую очередь, США. Со всеми вытекающими последствиями для стран Евросоюза, говорит доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев."Транснациональные компании, которые базируются в США, последовательно выдавливают с европейского рынка российских производителей. Нет сомнений, что все решения предварительно оговариваются с американской стороной. Ограничения, прежде всего, нанесут ущерб потребителям европейских стран. Им придется через различные механизмы, включая параллельный импорт, покупать российский алюминий в третьих странах. Следовательно, неизбежен рост расходов в возрастающей цепочке посредников", – отмечает эксперт.Алюминиевые лабиринтыКроме того, страны ЕС, будут вынуждены конкурировать на глобальном рынке за поставки алюминия, что будет подталкивать стоимость металла к новым высотам. Как и то, добавляет Белхароев, что рынок алюминия носит достаточно ограниченный характер. Стоит также учитывать, что многие производители работают по долгосрочным контрактам, то есть, европейским потребителям быстро найти альтернативу импорту алюминия из России не удастся. Собственно, поэтому им и хотят дать год, чтоб успели перестроиться. Однако и года может и не хватить. Увы, потенциально новых поставщиков металла в ЕС не так уж много, указывает директор программ Института управления Президентской академии РАНХиГС Олег Филиппов."Во-первых, Китай – самый большой в мире производитель алюминия (с мощностью порядка 36 миллионов тонн в год, – ред.) и его потребитель. Тем самым зависимость ЕС от Китая может еще увеличиться. Здесь возможны сложности, так как не любой алюминий может подойти европейцам, но в целом это решаемо. Возможно также, что Китай будет просто перепродавать российский алюминий в Европу, получая от этого немалую выгоду. Наиболее вероятными поставщиками могу стать ОАЭ и Бахрейн: они обеспечивают порядка 9 процентов мировых поставок алюминия. Но вопросы построения логистики и цены остаются открытыми", – поясняет специалист.Металлический вакуумЕсли Россию (с мощностью более 3,5 миллиона тонн в год) исключат из списка поставщиков металла в ЕС, то Брюссель ожидаемо может обратиться, помимо Китая, ОАЭ и Бахрейна, к другим странам-производителям, уточняет Белхароев."Алюминий вырабатывается в Индии (более 3,4 миллиона тонн) и в Канаде (более 3,2 миллиона тонн). А также – в Австралии (более 1,4 миллиона тонн), Норвегии (1,2 миллиона тонн) и Исландии (более 900 тысяч тонн). Производится алюминий и в Саудовской Аравии (порядка 850 тысяч тонн)", – конкретизировал экономист.Но кто из них пойдет навстречу европейским производителям – головоломка для всех: и для Брюсселя, и для потенциально альтернативных поставщиков. И тем и другим в любом случае придется советоваться с Вашингтоном, чтобы не разгневать главу Белого дома – Дональда Трампа. Он же может начать третировать излюбленным способом: ослушались – получите заградительные тарифы.Дружественная орбитаКак поведет себя Россия, заполучив в свой адрес порцию "алюминиевых огурцов" из Брюсселя? Собственно, Москва давно уже поняла, что действовать надо, не обращая внимания на геополитическую глупость западных экс-партнеров. Как только началось санкционное противостояние, Москва начала планомерно выстраивать альтернативную логистику экспорта алюминия в дружественные страны. Так в 2024 году доля поставок российского алюминия в Европу составила уже всего 6 процентов. В принципе российские компании уже были готовы к тому, что в 2025 году ЕС вообще обнулит импорт металла из России, продолжает Белхароев."Российские производители поэтапно выходили на рынки стран Азии и Ближнего Востока. Особенный интерес для Москвы представляют рынки стран БРИКС. Они имеют возможность проводить взаиморасчеты в национальных валютах. К слову, алюминий очень востребован в Китае, так как национальный автопром доминирует на глобальном уровне", – указывает специалист.Шестнадцатый выстрел себе в ногуРезона в том, чтобы чем-то Москве ответить Брюсселю, в нынешней ситуации нет. Ввод новых симметричных санкций – бессмыслица. К тому же у России есть возможность наращивать свое потребление алюминия в разных отраслях экономики. Ну а по поводу санкционной политики Брюсселя можно сказать только одно, считает Филиппов."ЕС заряжает 16-й выстрел себе в ногу для ускорения бега с горки. Прежние санкции уже привели к усложнениям и удлинению по времени поставок алюминия в ЕС. Материальные ресурсы для промышленных отраслей Европы, как показывает практика, подорожали. Как ни парадоксально, бенефициаром алюминиевых санкций может оказаться Китай, который мог бы закупать у России высвободившийся металл с дисконтом. А в конечном счете производить продукцию с более низкой себестоимостью, продолжив захват рынков США и ЕС", – указал эксперт.Окончательный разрыв Брюсселем оставшихся цепочек поставок алюминия из России, убеждены экономисты, повлечёт за собой очередной спад промышленного производства в Европе. Это неизбежно приведёт к потерям рабочих мест и к ещё большему замедлению экономического роста. Но это, как показывает опыт последних лет, европейских политиков не останавливает. Их задача – любой ценой выполнить обещанное Вашингтону.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

алюминий, цены на алюминий, мировая экономика, брюссель, китай, ес