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Биржевые цены на арабику впервые поднялись выше 8,5 тысяч долларов за тонну - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Биржевые цены на арабику впервые поднялись выше 8,5 тысяч долларов за тонну
Биржевые цены на арабику впервые поднялись выше 8,5 тысяч долларов за тонну - 03.02.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на арабику впервые поднялись выше 8,5 тысяч долларов за тонну
Биржевые цены на арабику в понедельник продолжают подниматься до рекордных уровней, теперь стоимость превысила 8,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T17:01+0300
2025-02-03T17:01+0300
экономика
кофе арабика
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник продолжают подниматься до рекордных уровней, теперь стоимость превысила 8,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.44 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика росла на 1,84% - до 3,848 доллара за фунт (около 8 483 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 3,8835 доллара за фунт, или почти 8 562 долларов за тонну. Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста снижалась на 1,49%, до 5 633 долларов за тонну. Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
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кофе арабика
Экономика, кофе арабика
17:01 03.02.2025
 
Биржевые цены на арабику впервые поднялись выше 8,5 тысяч долларов за тонну

Биржевые цены на кофе сорта арабика впервые поднялись выше $8,5 тысячи за тонну

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе
Производство кофе - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник продолжают подниматься до рекордных уровней, теперь стоимость превысила 8,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.44 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика росла на 1,84% - до 3,848 доллара за фунт (около 8 483 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 3,8835 доллара за фунт, или почти 8 562 долларов за тонну.
Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста снижалась на 1,49%, до 5 633 долларов за тонну.
Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
Биржевые цены на кофе сорта арабика вновь обновили рекорд
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Экономикакофе арабика
 
 
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