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Биржевые цены на арабику впервые поднялись выше 8,5 тысяч долларов за тонну

Биржевые цены на арабику впервые поднялись выше 8,5 тысяч долларов за тонну - 03.02.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на арабику впервые поднялись выше 8,5 тысяч долларов за тонну

Биржевые цены на арабику в понедельник продолжают подниматься до рекордных уровней, теперь стоимость превысила 8,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T17:01+0300

2025-02-03T17:01+0300

2025-02-03T17:01+0300

экономика

кофе арабика

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник продолжают подниматься до рекордных уровней, теперь стоимость превысила 8,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.44 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика росла на 1,84% - до 3,848 доллара за фунт (около 8 483 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 3,8835 доллара за фунт, или почти 8 562 долларов за тонну. Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста снижалась на 1,49%, до 5 633 долларов за тонну. Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.

https://1prime.ru/20250131/arabika-854590975.html

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кофе арабика