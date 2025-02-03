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Премьер-министр Армении пробудет в США до 7 февраля - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Премьер-министр Армении пробудет в США до 7 февраля
Премьер-министр Армении пробудет в США до 7 февраля - 03.02.2025, ПРАЙМ
Премьер-министр Армении пробудет в США до 7 февраля
Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США продлится до 7 февраля, сообщает пресс-служба армянского правительства. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:21+0300
2025-02-03T09:21+0300
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ЕРЕВАН, 3 фев – ПРАЙМ. Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США продлится до 7 февраля, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Пашинян вместе с супругой Анной Акопян будет находиться в США с рабочим визитом 3-7 февраля. В рамках визита премьер-министр примет участие в пятом ежегодном международном саммите религиозной свободы в Вашингтоне, а также в "Национальном молитвенном завтраке", - говорится в сообщении. Отмечается, что предусмотрен также ряд встреч. Рабочий визит Пашиняна стартует в понедельник, однако его супруга сообщила в соцсетях, что в США они вылетели 1 февраля.
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армения, сша, ереван
Политика, АРМЕНИЯ, США, Ереван
09:21 03.02.2025
 
Премьер-министр Армении пробудет в США до 7 февраля

Рабочий визит премьер-министра Армении Пашиняна в США продлится до 7 февраля

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© fotolia.com / Regisser.com
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ЕРЕВАН, 3 фев – ПРАЙМ. Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США продлится до 7 февраля, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Пашинян вместе с супругой Анной Акопян будет находиться в США с рабочим визитом 3-7 февраля. В рамках визита премьер-министр примет участие в пятом ежегодном международном саммите религиозной свободы в Вашингтоне, а также в "Национальном молитвенном завтраке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предусмотрен также ряд встреч.
Рабочий визит Пашиняна стартует в понедельник, однако его супруга сообщила в соцсетях, что в США они вылетели 1 февраля.
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