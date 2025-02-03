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Премьер-министр Армении пробудет в США до 7 февраля

Премьер-министр Армении пробудет в США до 7 февраля - 03.02.2025, ПРАЙМ

Премьер-министр Армении пробудет в США до 7 февраля

Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США продлится до 7 февраля, сообщает пресс-служба армянского правительства. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T09:21+0300

2025-02-03T09:21+0300

2025-02-03T09:21+0300

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ЕРЕВАН, 3 фев – ПРАЙМ. Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США продлится до 7 февраля, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Пашинян вместе с супругой Анной Акопян будет находиться в США с рабочим визитом 3-7 февраля. В рамках визита премьер-министр примет участие в пятом ежегодном международном саммите религиозной свободы в Вашингтоне, а также в "Национальном молитвенном завтраке", - говорится в сообщении. Отмечается, что предусмотрен также ряд встреч. Рабочий визит Пашиняна стартует в понедельник, однако его супруга сообщила в соцсетях, что в США они вылетели 1 февраля.

https://1prime.ru/20250123/armeniya-854391953.html

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