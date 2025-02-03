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Депутат Рады призвал Трампа провести аудит средств для Киева с 2020 года
Депутат Рады призвал Трампа провести аудит средств для Киева с 2020 года - 03.02.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады призвал Трампа провести аудит средств для Киева с 2020 года
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал президента США Дональда Трампа провести аудит всех средств, поступивших на Украину с 2020 года. Об этом он... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T17:20+0300
2025-02-03T17:20+0300
2025-02-03T17:20+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал президента США Дональда Трампа провести аудит всех средств, поступивших на Украину с 2020 года. Об этом он написал в социальной сети Х."Проведите аудит Украины! Проведите аудит каждого доллара, отправленного на Украину с 2020 года. Перекройте денежный поток диктатуре (Владимира -ред.) Зеленского. Пусть Украина восстановит мир, демократию, правосудие и справедливость", - отметил парламентарий.Владимир Зеленский ранее признался, что не знает, куда исчезли около 100 миллиардов долларов американской помощи. Согласно его словам, из общей суммы в 177 миллиардов долларов до Украины дошли только 76 миллиардов.
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украина, сша, дональд трамп
Экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
Депутат Рады призвал Трампа провести аудит средств для Киева с 2020 года
Депутат Дубинский призвал Трампа провести аудит средств для Киева с 2020 года
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал президента США Дональда Трампа провести аудит всех средств, поступивших на Украину с 2020 года. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Проведите аудит Украины! Проведите аудит каждого доллара, отправленного на Украину с 2020 года. Перекройте денежный поток диктатуре (Владимира -ред.) Зеленского. Пусть Украина восстановит мир, демократию, правосудие и справедливость", - отметил парламентарий.
Владимир Зеленский ранее признался, что не знает, куда исчезли около 100 миллиардов долларов американской помощи. Согласно его словам, из общей суммы в 177 миллиардов долларов до Украины дошли только 76 миллиардов.
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