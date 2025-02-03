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Тысячи жителей Австралии эвакуируются из-за наводнения, сообщают СМИ

Тысячи жителей Австралии эвакуируются из-за наводнения, сообщают СМИ - 03.02.2025, ПРАЙМ

Тысячи жителей Австралии эвакуируются из-за наводнения, сообщают СМИ

Власти австралийского штата Квинсленд эвакуируют местных жителей из-за наводнения, вызванного проливными дождями на северо-востоке страны, один человек погиб,... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T11:16+0300

2025-02-03T11:16+0300

2025-02-03T11:16+0300

происшествия

австралия

наводнение

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Власти австралийского штата Квинсленд эвакуируют местных жителей из-за наводнения, вызванного проливными дождями на северо-востоке страны, один человек погиб, сообщает местный телеканал ABC. "Женщина погибла в воскресенье, когда судно SES (служба экстренной помощи - ред.) перевернулось в Ингеме, и тысячам людей было приказано покинуть свои дома", - передает телеканал. Как отмечает телеканал, причиной наводнения являются проливные дожди, обрушившиеся на северное побережье Квинсленда за последние несколько суток. В некоторых районах штата уровень дождевых осадков превысил 500 миллиметров. Наибольший ущерб нанесен городу Ингем и соседнему Таунсвиллу. Как уточняет телеканал, стихия привела к отмене авиарейсов, приостановке учебных занятий, массовым перебоям в предоставлении подачи электроэнергии и водоснабжения, а также к отмене плановых операций из-за нехватки персонала. По прогнозам координатора местной группы по управлению стихийными бедствиями в Таунсвилле Зака Доуса, на которые ссылается телеканал, от 1,7 до 2,1 тысячи домов в регионе могут быть затоплены. Несмотря на призывы властей эвакуироваться, около 10 процентов горожан из населения почти в 200 тысяч человек остаются в своих домах. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на своей странице в социальной сети X пообещал, что местное и федеральное правительство предоставит необходимые ресурсы для борьбы с последствиями наводнения.

https://1prime.ru/20241028/pravitelstvo-852460611.html

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австралия, наводнение