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Тысячи жителей Австралии эвакуируются из-за наводнения, сообщают СМИ - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Тысячи жителей Австралии эвакуируются из-за наводнения, сообщают СМИ
Тысячи жителей Австралии эвакуируются из-за наводнения, сообщают СМИ - 03.02.2025, ПРАЙМ
Тысячи жителей Австралии эвакуируются из-за наводнения, сообщают СМИ
Власти австралийского штата Квинсленд эвакуируют местных жителей из-за наводнения, вызванного проливными дождями на северо-востоке страны, один человек погиб,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:16+0300
2025-02-03T11:16+0300
происшествия
австралия
наводнение
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Власти австралийского штата Квинсленд эвакуируют местных жителей из-за наводнения, вызванного проливными дождями на северо-востоке страны, один человек погиб, сообщает местный телеканал ABC. "Женщина погибла в воскресенье, когда судно SES (служба экстренной помощи - ред.) перевернулось в Ингеме, и тысячам людей было приказано покинуть свои дома", - передает телеканал. Как отмечает телеканал, причиной наводнения являются проливные дожди, обрушившиеся на северное побережье Квинсленда за последние несколько суток. В некоторых районах штата уровень дождевых осадков превысил 500 миллиметров. Наибольший ущерб нанесен городу Ингем и соседнему Таунсвиллу. Как уточняет телеканал, стихия привела к отмене авиарейсов, приостановке учебных занятий, массовым перебоям в предоставлении подачи электроэнергии и водоснабжения, а также к отмене плановых операций из-за нехватки персонала. По прогнозам координатора местной группы по управлению стихийными бедствиями в Таунсвилле Зака Доуса, на которые ссылается телеканал, от 1,7 до 2,1 тысячи домов в регионе могут быть затоплены. Несмотря на призывы властей эвакуироваться, около 10 процентов горожан из населения почти в 200 тысяч человек остаются в своих домах. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на своей странице в социальной сети X пообещал, что местное и федеральное правительство предоставит необходимые ресурсы для борьбы с последствиями наводнения.
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австралия, наводнение
Происшествия, АВСТРАЛИЯ, наводнение
11:16 03.02.2025
 
Тысячи жителей Австралии эвакуируются из-за наводнения, сообщают СМИ

ABC: власти штата Квинсленд эвакуируют местных жителей из-за наводнения

© fotolia.com / nazlisart%Флаг Австралии
%Флаг Австралии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© fotolia.com / nazlisart
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Власти австралийского штата Квинсленд эвакуируют местных жителей из-за наводнения, вызванного проливными дождями на северо-востоке страны, один человек погиб, сообщает местный телеканал ABC.
"Женщина погибла в воскресенье, когда судно SES (служба экстренной помощи - ред.) перевернулось в Ингеме, и тысячам людей было приказано покинуть свои дома", - передает телеканал.
Как отмечает телеканал, причиной наводнения являются проливные дожди, обрушившиеся на северное побережье Квинсленда за последние несколько суток. В некоторых районах штата уровень дождевых осадков превысил 500 миллиметров. Наибольший ущерб нанесен городу Ингем и соседнему Таунсвиллу.
Как уточняет телеканал, стихия привела к отмене авиарейсов, приостановке учебных занятий, массовым перебоям в предоставлении подачи электроэнергии и водоснабжения, а также к отмене плановых операций из-за нехватки персонала.
По прогнозам координатора местной группы по управлению стихийными бедствиями в Таунсвилле Зака Доуса, на которые ссылается телеканал, от 1,7 до 2,1 тысячи домов в регионе могут быть затоплены. Несмотря на призывы властей эвакуироваться, около 10 процентов горожан из населения почти в 200 тысяч человек остаются в своих домах.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на своей странице в социальной сети X пообещал, что местное и федеральное правительство предоставит необходимые ресурсы для борьбы с последствиями наводнения.
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