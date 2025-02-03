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Губернатор Белгородской области сообщил о повреждениях после обстрела ВСУ - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Губернатор Белгородской области сообщил о повреждениях после обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области сообщил о повреждениях после обстрела ВСУ - 03.02.2025, ПРАЙМ
Губернатор Белгородской области сообщил о повреждениях после обстрела ВСУ
Три частных дома, пять автомобилей и сельхозпредприятие в Белгородской области повреждены при ударах со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T08:34+0300
2025-02-03T08:34+0300
белгородская область
белгород
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обстрелы
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БЕЛГОРОД, 3 фев - ПРАЙМ. Три частных дома, пять автомобилей и сельхозпредприятие в Белгородской области повреждены при ударах со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Осколками посечены два легковых автомобиля. Также огнём уничтожен один автомобиль. В Валуйском округе в селе Кукуевка дрон ударил по легковому автомобилю — транспортное средство получило повреждения. У рядом стоящего частного дома выбиты окна", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате прилёта снарядов на территории сельхозпредприятия в селе Долгое Валуйского округа загорелся ангар. Бойцы подразделения "Орлан" совместно с сотрудниками предприятия потушили возникший пожар. Кроме этого, повреждены автомобиль и производственные помещения. Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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белгородская область, белгород, всу, обстрелы
Белгородская область, БЕЛГОРОД, ВСУ, обстрелы
08:34 03.02.2025
 
Губернатор Белгородской области сообщил о повреждениях после обстрела ВСУ

Гладков: в результате атак со стороны ВСУ повреждены частные дома и автомобили

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов
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БЕЛГОРОД, 3 фев - ПРАЙМ. Три частных дома, пять автомобилей и сельхозпредприятие в Белгородской области повреждены при ударах со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Осколками посечены два легковых автомобиля. Также огнём уничтожен один автомобиль. В Валуйском округе в селе Кукуевка дрон ударил по легковому автомобилю — транспортное средство получило повреждения. У рядом стоящего частного дома выбиты окна", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в результате прилёта снарядов на территории сельхозпредприятия в селе Долгое Валуйского округа загорелся ангар. Бойцы подразделения "Орлан" совместно с сотрудниками предприятия потушили возникший пожар. Кроме этого, повреждены автомобиль и производственные помещения.
Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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Белгородская областьБЕЛГОРОДВСУобстрелы
 
 
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