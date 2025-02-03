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Биржевая цена бензина Аи-95 в России превысила 55 тысяч рублей за тонну - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Биржевая цена бензина Аи-95 в России превысила 55 тысяч рублей за тонну
Биржевая цена бензина Аи-95 в России превысила 55 тысяч рублей за тонну - 03.02.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-95 в России превысила 55 тысяч рублей за тонну
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на первых торгах февраля превысила 55 тысяч рублей за тонну -... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T14:40+0300
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россия
бензин
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на первых торгах февраля превысила 55 тысяч рублей за тонну - впервые в наступившем году, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-95 за день по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,18%, до 55 426 рублей за тонну. Подорожал и бензин Аи-92: его стоимость поднялась на 0,75% - до 53 409 рублей за тонну. А за прошлую неделю марки Аи-92 и Аи-95 подорожали на 10,3% и 7,9% соответственно. При этом цена на летнее дизельное топливо опустилась в понедельник на 0,61%, до 55 260 рублей за тонну, на зимнее - на 1,47%, до 58 770 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подорожала на 0,83% - до 55 992 рублей. Мазут вырос в цене на 0,72%, до 31 347 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 3,73%, до 18 716 рублей. Стоимость авиакеросина снова приблизилась к рекорду, который был достигнут 8 августа прошлого года. За день авиатопливо подорожало на 2,17% - до 84 763 рублей за тонну. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако в 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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россия, бензин
РОССИЯ, Бензин
14:40 03.02.2025
 
Биржевая цена бензина Аи-95 в России превысила 55 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 на СПбМТСБ превысила 55 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на первых торгах февраля превысила 55 тысяч рублей за тонну - впервые в наступившем году, свидетельствуют данные торгов.
Цена на бензин Аи-95 за день по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,18%, до 55 426 рублей за тонну. Подорожал и бензин Аи-92: его стоимость поднялась на 0,75% - до 53 409 рублей за тонну. А за прошлую неделю марки Аи-92 и Аи-95 подорожали на 10,3% и 7,9% соответственно.
При этом цена на летнее дизельное топливо опустилась в понедельник на 0,61%, до 55 260 рублей за тонну, на зимнее - на 1,47%, до 58 770 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подорожала на 0,83% - до 55 992 рублей.
Мазут вырос в цене на 0,72%, до 31 347 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 3,73%, до 18 716 рублей. Стоимость авиакеросина снова приблизилась к рекорду, который был достигнут 8 августа прошлого года. За день авиатопливо подорожало на 2,17% - до 84 763 рублей за тонну.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако в 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей
31 января, 14:40
 
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