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В США обрушились на Бербок из-за Украины - 03.02.2025, ПРАЙМ
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В США обрушились на Бербок из-за Украины
В США обрушились на Бербок из-за Украины - 03.02.2025, ПРАЙМ
В США обрушились на Бербок из-за Украины
Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил критику в адрес политики министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T16:21+0300
2025-02-03T16:21+0300
политика
германия
сша
украина
бербок
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил критику в адрес политики министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в отношении конфликта на Украине. Об этом он заявил в беседе с изданием Berliner Zeitung."Уходящий министр иностранных дел Анналена Бербок, как и наш министр иностранных дел (бывший госсекретарь США Блинкен - Прим.ред), была, по сути, военным министром, а не дипломатом", — отметил он.По словам экономиста, что без дипломатии невозможно достичь экономического, социального успеха или обеспечить безопасность. По его мнению, Германия отказалась от принципов ведения переговоров.Ранее СМИ сообщали, что на фоне экономического кризиса на Украине, поражений на фронте и усталости союзников от постоянного финансирования Киева, все больше говорят о необходимости начать мирные переговоры как на Западе, так и внутри страны.
https://1prime.ru/20250118/berbok-854303353.html
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германия, сша, украина, бербок
Политика, ГЕРМАНИЯ, США, УКРАИНА, БЕРБОК
16:21 03.02.2025
 
В США обрушились на Бербок из-за Украины

Экономист Сакс раскритиковал политику Бербок по конфликту на Украине

© CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development OfficeМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил критику в адрес политики министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в отношении конфликта на Украине. Об этом он заявил в беседе с изданием Berliner Zeitung.
"Уходящий министр иностранных дел Анналена Бербок, как и наш министр иностранных дел (бывший госсекретарь США Блинкен - Прим.ред), была, по сути, военным министром, а не дипломатом", — отметил он.
По словам экономиста, что без дипломатии невозможно достичь экономического, социального успеха или обеспечить безопасность. По его мнению, Германия отказалась от принципов ведения переговоров.
Ранее СМИ сообщали, что на фоне экономического кризиса на Украине, поражений на фронте и усталости союзников от постоянного финансирования Киева, все больше говорят о необходимости начать мирные переговоры как на Западе, так и внутри страны.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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ПолитикаГЕРМАНИЯСШАУКРАИНАБЕРБОК
 
 
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