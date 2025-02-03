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Группа "Аэрофлот" ожидает повышения стоимости билетов на уровне инфляции

Группа "Аэрофлот" ожидает повышения стоимости билетов на уровне инфляции - 03.02.2025, ПРАЙМ

Группа "Аэрофлот" ожидает повышения стоимости билетов на уровне инфляции

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидает повышения стоимости билетов на уровне инфляции, сообщил генеральный директор группы Сергей Александровский в интервью... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T10:08+0300

2025-02-03T10:08+0300

2025-02-03T10:08+0300

экономика

бизнес

аэрофлот

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидает повышения стоимости билетов на уровне инфляции, сообщил генеральный директор группы Сергей Александровский в интервью "России 24". "В 2025 году мы ожидаем изменения стоимости (билетов - ред.) на уровне инфляции", - сказал Александровский. Он также отметил, что пассажиропоток группы через базовый аэропорт "Шереметьево" вырос по итогам 2024 года на 19%, до 36,8 миллиона человек.

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