Трамп и биткоин: рынок в огне

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Прошедшая неделя на криптовалютном рынке завершилась с ожиданием тревоги среди участников рынка. Президент Трамп ввел торговые пошлины для Китая, Канады и Мексики и предупредил страны БРИКС об угрозе введения пошлин. Негатива рынку добавили заметная волатильность в сегменте не имеющих фундаментальных ценностей мемкоинов и заметное снижение капитализации американской NVIDIA.Сегодня утром трейдеры уже ликвидировали свои позиции в биткоине на сумму свыше 2 млрд долларов. Ситуация на рынке напряженная, он серьезно разворачивается в сторону снижения – курс биткоина снижался до $91231, а эфира — до $2121. Важный технический уровень $95400 пробит, и теперь все внимание приковано к отметке $90000. По оценкам BitRiver, если и эта поддержка не устоит, то биткоин может направиться к зоне $82000-85000. Эфириум, который за последние две недели потерял 38% стоимости, также находится под серьезным давлением продавцов.Пара BTC/USDT торгуется на уровне $94500. Если сегодня торговый день закроется выше $95400, то восходящее движение остается в силе. Видно, как доля биткоина выросла почти до 60%. Это указывает на то, что он остается самым сильным и востребованным среди всех токенов существующих на рынке. Репутация эфириума серьезно просела. На этой неделе рынок будет следить за важными экономическими данными из США – индексом деловой активности PMI и отчетом по рынку труда NFP. Однако учитывая низкую ликвидность крипторынка и общую нервозность участников, повышенная волатильность может сохраниться еще как минимум неделю. В такие моменты даже опытным инвесторам стоит проявлять особую осторожность и не поддаваться панике.
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Прошедшая неделя на криптовалютном рынке завершилась с ожиданием тревоги среди участников рынка. Президент Трамп ввел торговые пошлины для Китая, Канады и Мексики и предупредил страны БРИКС об угрозе введения пошлин. Негатива рынку добавили заметная волатильность в сегменте не имеющих фундаментальных ценностей мемкоинов и заметное снижение капитализации американской NVIDIA.
Сегодня утром трейдеры уже ликвидировали свои позиции в биткоине на сумму свыше 2 млрд долларов. Ситуация на рынке напряженная, он серьезно разворачивается в сторону снижения – курс биткоина снижался до $91231, а эфира — до $2121. Важный технический уровень $95400 пробит, и теперь все внимание приковано к отметке $90000. По оценкам BitRiver, если и эта поддержка не устоит, то биткоин может направиться к зоне $82000-85000. Эфириум, который за последние две недели потерял 38% стоимости, также находится под серьезным давлением продавцов.
Пара BTC/USDT торгуется на уровне $94500. Если сегодня торговый день закроется выше $95400, то восходящее движение остается в силе. Видно, как доля биткоина выросла почти до 60%. Это указывает на то, что он остается самым сильным и востребованным среди всех токенов существующих на рынке. Репутация эфириума серьезно просела. На этой неделе рынок будет следить за важными экономическими данными из США – индексом деловой активности PMI и отчетом по рынку труда NFP. Однако учитывая низкую ликвидность крипторынка и общую нервозность участников, повышенная волатильность может сохраниться еще как минимум неделю. В такие моменты даже опытным инвесторам стоит проявлять особую осторожность и не поддаваться панике.
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