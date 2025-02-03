Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп и биткоин: рынок в огне - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250203/bitkoin-854623399.html
Трамп и биткоин: рынок в огне
Трамп и биткоин: рынок в огне - 03.02.2025, ПРАЙМ
Трамп и биткоин: рынок в огне
Прошедшая неделя на криптовалютном рынке завершилась с ожиданием тревоги среди участников рынка. Президент Трамп ввел торговые пошлины для Китая, Канады и... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:43+0300
2025-02-03T09:43+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854623399.jpg?1738565030
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Прошедшая неделя на криптовалютном рынке завершилась с ожиданием тревоги среди участников рынка. Президент Трамп ввел торговые пошлины для Китая, Канады и Мексики и предупредил страны БРИКС об угрозе введения пошлин. Негатива рынку добавили заметная волатильность в сегменте&nbsp;не имеющих фундаментальных ценностей мемкоинов и заметное снижение капитализации американской NVIDIA.Сегодня утром трейдеры уже ликвидировали свои позиции в биткоине на сумму свыше 2 млрд долларов. Ситуация на рынке напряженная, он серьезно разворачивается в сторону снижения – курс биткоина снижался до $91231, а эфира — до $2121. Важный технический уровень $95400 пробит, и теперь все внимание приковано к отметке $90000. По оценкам BitRiver, если и эта поддержка не устоит, то биткоин может направиться к зоне $82000-85000. Эфириум, который за последние две недели потерял 38% стоимости, также находится под серьезным давлением продавцов.Пара BTC/USDT торгуется на уровне $94500. Если сегодня торговый день закроется выше $95400, то восходящее движение остается в силе. Видно, как доля биткоина выросла почти до 60%. Это указывает на то, что он остается самым сильным и востребованным среди всех токенов существующих на рынке. Репутация эфириума серьезно просела. На этой неделе рынок будет следить за важными экономическими данными из США – индексом деловой активности PMI и отчетом по рынку труда NFP. Однако учитывая низкую ликвидность крипторынка и общую нервозность участников, повышенная волатильность может сохраниться еще как минимум неделю. В такие моменты даже опытным инвесторам стоит проявлять особую осторожность и не поддаваться панике.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:43 03.02.2025
 

Трамп и биткоин: рынок в огне

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Прошедшая неделя на криптовалютном рынке завершилась с ожиданием тревоги среди участников рынка. Президент Трамп ввел торговые пошлины для Китая, Канады и Мексики и предупредил страны БРИКС об угрозе введения пошлин. Негатива рынку добавили заметная волатильность в сегменте не имеющих фундаментальных ценностей мемкоинов и заметное снижение капитализации американской NVIDIA.
Сегодня утром трейдеры уже ликвидировали свои позиции в биткоине на сумму свыше 2 млрд долларов. Ситуация на рынке напряженная, он серьезно разворачивается в сторону снижения – курс биткоина снижался до $91231, а эфира — до $2121. Важный технический уровень $95400 пробит, и теперь все внимание приковано к отметке $90000. По оценкам BitRiver, если и эта поддержка не устоит, то биткоин может направиться к зоне $82000-85000. Эфириум, который за последние две недели потерял 38% стоимости, также находится под серьезным давлением продавцов.
Пара BTC/USDT торгуется на уровне $94500. Если сегодня торговый день закроется выше $95400, то восходящее движение остается в силе. Видно, как доля биткоина выросла почти до 60%. Это указывает на то, что он остается самым сильным и востребованным среди всех токенов существующих на рынке. Репутация эфириума серьезно просела. На этой неделе рынок будет следить за важными экономическими данными из США – индексом деловой активности PMI и отчетом по рынку труда NFP. Однако учитывая низкую ликвидность крипторынка и общую нервозность участников, повышенная волатильность может сохраниться еще как минимум неделю. В такие моменты даже опытным инвесторам стоит проявлять особую осторожность и не поддаваться панике.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала