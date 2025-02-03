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Стоимость биткоина перешла к снижению - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Стоимость биткоина перешла к снижению
Стоимость биткоина перешла к снижению - 03.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина перешла к снижению
Стоимость биткоина в понедельник снижается на 6%, показатель находится вблизи отметки в 94 тысячи долларов на фоне рисков новых торговых войн, следует из данных | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T10:29+0300
2025-02-03T10:29+0300
экономика
рынки
биткоин
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник снижается на 6%, показатель находится вблизи отметки в 94 тысячи долларов на фоне рисков новых торговых войн, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.19 мск дешевел на 5,87% за сутки - до 94 167,9 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,83% - в среднем до 94 260,82 доллара. Динамика также приводится за сутки. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Инвесторы опасаются влияния торговых войн на мировую экономику, уход от риска уже привел к снижению фондовых бирж Азии и фьючерсов на индексы Уолл-стрит. Доллар дорожает к евро на 1%, нефть поднимается в цене более чем на 1%. "Война пошлинами Трампа влияет на весь рынок. Опасения по поводу торговых войн и стагфляции, провоцирующей рецессии, каскадом распространяются на альткоины и биткоин", - приводит агентство Блумберг мнение главы BTC Markets Кэролайн Боулер (Caroline Bowler).
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рынки, биткоин
Экономика, Рынки, Биткоин
10:29 03.02.2025
 
Стоимость биткоина перешла к снижению

Стоимость биткоина снижается 94 тысяч долларов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты
Сувенирные монеты - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник снижается на 6%, показатель находится вблизи отметки в 94 тысячи долларов на фоне рисков новых торговых войн, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.19 мск дешевел на 5,87% за сутки - до 94 167,9 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,83% - в среднем до 94 260,82 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Инвесторы опасаются влияния торговых войн на мировую экономику, уход от риска уже привел к снижению фондовых бирж Азии и фьючерсов на индексы Уолл-стрит. Доллар дорожает к евро на 1%, нефть поднимается в цене более чем на 1%.
"Война пошлинами Трампа влияет на весь рынок. Опасения по поводу торговых войн и стагфляции, провоцирующей рецессии, каскадом распространяются на альткоины и биткоин", - приводит агентство Блумберг мнение главы BTC Markets Кэролайн Боулер (Caroline Bowler).
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