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"Самолет" сохранил первое место в России по объему строящегося жилья - 03.02.2025, ПРАЙМ
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"Самолет" сохранил первое место в России по объему строящегося жилья
"Самолет" сохранил первое место в России по объему строящегося жилья - 03.02.2025, ПРАЙМ
"Самолет" сохранил первое место в России по объему строящегося жилья
Девелопер "Самолет" сохраняет первое место в России по объему текущего строительства жилья, подсчитали специалисты портала "ЕРЗ.РФ". | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T17:10+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" сохраняет первое место в России по объему текущего строительства жилья, подсчитали специалисты портала "ЕРЗ.РФ". По данным ЕРЗ, на 1 февраля "Самолет" лидирует с показателем 5,3 миллиона квадратных метров. Компания возводит 63 жилых комплекса, в составе которых 269 многоквартирных домов и десять домов с апартаментами. На втором месте, по подсчетам портала, находится ПИК с почти 4,2 миллиона квадратных метров жилья, а на третьем - "Точно" с 2,2 миллиона "квадратов". Также в десятку крупнейших застройщиков страны по версии ЕРЗ входят ФСК, Dogma, ЛСР, "Брусника", "А101", ССК и "Югстройинвест". При этом по объему текущего строительства в Москве, по данным ЕРЗ, на 1 февраля лидирует ПИК (почти 2,4 миллиона квадратных метров). На втором месте - "Самолет" (1,6 миллиона), на третьем - "А101" (1,2 миллиона). Также в десятку крупнейших застройщиков в Москве входят MR Group, "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют" и Sminex.
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бизнес
Недвижимость, Бизнес
17:10 03.02.2025
 
"Самолет" сохранил первое место в России по объему строящегося жилья

Девелопер "Самолет" сохранил первое место в России по объему строящегося жилья

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" сохраняет первое место в России по объему текущего строительства жилья, подсчитали специалисты портала "ЕРЗ.РФ".
По данным ЕРЗ, на 1 февраля "Самолет" лидирует с показателем 5,3 миллиона квадратных метров. Компания возводит 63 жилых комплекса, в составе которых 269 многоквартирных домов и десять домов с апартаментами.
На втором месте, по подсчетам портала, находится ПИК с почти 4,2 миллиона квадратных метров жилья, а на третьем - "Точно" с 2,2 миллиона "квадратов".
Также в десятку крупнейших застройщиков страны по версии ЕРЗ входят ФСК, Dogma, ЛСР, "Брусника", "А101", ССК и "Югстройинвест".
При этом по объему текущего строительства в Москве, по данным ЕРЗ, на 1 февраля лидирует ПИК (почти 2,4 миллиона квадратных метров). На втором месте - "Самолет" (1,6 миллиона), на третьем - "А101" (1,2 миллиона).
Также в десятку крупнейших застройщиков в Москве входят MR Group, "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют" и Sminex.
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