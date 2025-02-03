В эфире звучит симфония торговых войн. Будет еще громче!

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Финансовая неделя начинается под громкие и тревожные звуки "симфонии торговых войн" имени Дональда Трампа. В выходные Трамп подписал указ о введении 25%-ного тарифа на импорт из Мексики и Канады, а также 10%-ного тарифа на товары из Китая, вместе с пониженными 10% пошлинами на экспорт энергоносителей из Канады. Эти три страны составляют более 40% общего импорта США, что соответствует ежегодному обороту свыше полутора триллионов долларов.В результате этого шага произошло падение криптовалют, снижение фьючерсов на S&P500 и падение цен на металлы, а также ослабление канадского доллара и мексиканского песо по отношению к доллару - практически все рисковые активы открылись с сильными ценовыми разрывами - ГЭПами вниз ночью понедельник. В то же время наблюдается рост цен на газ и нефть на фоне отопительного периода. Сейчас рынок занял выжидательную позицию, хочет посмотреть насколько быстро и в каком объемы будет продолжена эта "гонка тарифов". Если Трамп примет решение отменить часть торговых пошлин или отложить их введение до завершения переговоров, это может вызвать откат-снижение курса доллара.Что ждем на этой неделе? Поскольку это первая пятница месяца - ждем традиционных отчетов по американскому рынку труда - нонфармы США, а также индексов ISM и отчета JOLTs. Однако эти данные будут актуальны только если Трамп смягчит свою позицию по торговым пошлинам; в противном случае новые пошлины приведут к росту цен, снижению потребительского спроса, потере рабочих мест и рецессии.Если все останется на своих местах - любые краткосрочные реакции могут привести к использованию отскоков в рост "рисков" для наращивания их последующих продаж и новых покупок защитного доллара. Автор обзора - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Финансовая неделя начинается под громкие и тревожные звуки "симфонии торговых войн" имени Дональда Трампа. В выходные Трамп подписал указ о введении 25%-ного тарифа на импорт из Мексики и Канады, а также 10%-ного тарифа на товары из Китая, вместе с пониженными 10% пошлинами на экспорт энергоносителей из Канады. Эти три страны составляют более 40% общего импорта США, что соответствует ежегодному обороту свыше полутора триллионов долларов.
В результате этого шага произошло падение криптовалют, снижение фьючерсов на S&P500 и падение цен на металлы, а также ослабление канадского доллара и мексиканского песо по отношению к доллару - практически все рисковые активы открылись с сильными ценовыми разрывами - ГЭПами вниз ночью понедельник. В то же время наблюдается рост цен на газ и нефть на фоне отопительного периода. Сейчас рынок занял выжидательную позицию, хочет посмотреть насколько быстро и в каком объемы будет продолжена эта "гонка тарифов". Если Трамп примет решение отменить часть торговых пошлин или отложить их введение до завершения переговоров, это может вызвать откат-снижение курса доллара.
Что ждем на этой неделе? Поскольку это первая пятница месяца - ждем традиционных отчетов по американскому рынку труда - нонфармы США, а также индексов ISM и отчета JOLTs. Однако эти данные будут актуальны только если Трамп смягчит свою позицию по торговым пошлинам; в противном случае новые пошлины приведут к росту цен, снижению потребительского спроса, потере рабочих мест и рецессии.
Если все останется на своих местах - любые краткосрочные реакции могут привести к использованию отскоков в рост "рисков" для наращивания их последующих продаж и новых покупок защитного доллара. Автор обзора - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
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