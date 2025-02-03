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Россия экспортировала рекордный объем семян горчицы
Россия экспортировала рекордный объем семян горчицы - 03.02.2025, ПРАЙМ
Россия экспортировала рекордный объем семян горчицы
Россия в 2024 году экспортировала рекордный объем семян горчицы - 115 тысяч тонн, увеличив поставки в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, сообщает центр... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T15:05+0300
2025-02-03T15:05+0300
2025-02-03T15:05+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году экспортировала рекордный объем семян горчицы - 115 тысяч тонн, увеличив поставки в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2024 году поставила на зарубежные рынки около 115 тысяч тонн семян горчицы, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году. Этот показатель стал историческим рекордом", - говорится в сообщении. Там уточнили, что первое место по объемам поставок занял Бангладеш, куда было поставлено 26% семян горчицы от общего количества отгрузок за рубеж. В Монголию, которая расположилась на втором месте, было поставлено 20% семян горчицы, а Польша замкнула тройку лидеров - 18%.
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россия, экспорт, сельское хозяйство, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, экспорт, Сельское хозяйство, Агроэкспорт
Россия экспортировала рекордный объем семян горчицы
"Агроэкспорт": Россия экспортировала рекордные 115 тысяч тонн семян горчицы
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году экспортировала рекордный объем семян горчицы - 115 тысяч тонн, увеличив поставки в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2024 году поставила на зарубежные рынки около 115 тысяч тонн семян горчицы, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году. Этот показатель стал историческим рекордом", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что первое место по объемам поставок занял Бангладеш, куда было поставлено 26% семян горчицы от общего количества отгрузок за рубеж. В Монголию, которая расположилась на втором месте, было поставлено 20% семян горчицы, а Польша замкнула тройку лидеров - 18%.
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