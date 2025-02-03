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Пушков объяснил, чем для Евросоюза может закончиться торговая война с США - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Пушков объяснил, чем для Евросоюза может закончиться торговая война с США
Пушков объяснил, чем для Евросоюза может закончиться торговая война с США - 03.02.2025, ПРАЙМ
Пушков объяснил, чем для Евросоюза может закончиться торговая война с США
Торговая война с США не закончится ничем хорошим для Евросоюза, считает сенатор РФ Алексей Пушков. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T20:48+0300
2025-02-03T20:48+0300
экономика
евросоюз
торговая война
сша
мнение
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Торговая война с США не закончится ничем хорошим для Евросоюза, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону. "Действительно, если выстроить в ряд заявления лидеров ЕС, то складывается такая картина: ЕС будет еще больше поддерживать Украину в финансовом и военном плане, ЕС вступит в торговую войну с США и введет против них ответные торговые санкции, ЕС будет продолжать покупать дорогой газ у США и Катара, при этом ЕС будет требовать от Китая перестать поддерживать Россию, одновременно читая ему лекции о правах человека", - написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом, отметил политик, в Западной Европе продолжат насыщать свои страны мигрантами "из Африки, Среднего Востока и Индостана вопреки негодованию растущей части своих граждан", а также "будут готовиться к войне с Россией, наращивать военные расходы и, себя не помня, переводить экономику на военные рельсы". "Но не переоценивают ли в Европе свои силы? Ведь если кратко, то все вместе это называется "пойти вразнос". И ничем хорошим для Европы это не закончится", - констатировал парламентарий.
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евросоюз, торговая война, сша, мнение
Экономика, Евросоюз, торговая война, США, мнение
20:48 03.02.2025
 
Пушков объяснил, чем для Евросоюза может закончиться торговая война с США

Пушков: торговая война с США не закончится для Евросоюза ничем хорошим

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Торговая война с США не закончится ничем хорошим для Евросоюза, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.
"Действительно, если выстроить в ряд заявления лидеров ЕС, то складывается такая картина: ЕС будет еще больше поддерживать Украину в финансовом и военном плане, ЕС вступит в торговую войну с США и введет против них ответные торговые санкции, ЕС будет продолжать покупать дорогой газ у США и Катара, при этом ЕС будет требовать от Китая перестать поддерживать Россию, одновременно читая ему лекции о правах человека", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
При этом, отметил политик, в Западной Европе продолжат насыщать свои страны мигрантами "из Африки, Среднего Востока и Индостана вопреки негодованию растущей части своих граждан", а также "будут готовиться к войне с Россией, наращивать военные расходы и, себя не помня, переводить экономику на военные рельсы".
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"Но не переоценивают ли в Европе свои силы? Ведь если кратко, то все вместе это называется "пойти вразнос". И ничем хорошим для Европы это не закончится", - констатировал парламентарий.
 
ЭкономикаЕвросоюзторговая войнаСШАмнение
 
 
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