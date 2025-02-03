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Исторический фильм "Злой город" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Исторический фильм "Злой город" возглавил кинопрокат в России и СНГ - 03.02.2025, ПРАЙМ
Исторический фильм "Злой город" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Исторический фильм "Злой город" возглавил кинопрокат, заработав 138,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T00:55+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Исторический фильм "Злой город" возглавил кинопрокат, заработав 138,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустилась турецкая адаптация комедии о перевоспитании мажора "Холоп: Великолепный век" с Керемом Бюрсином. Фильм собрал 62,2 миллиона рублей.
Приквел богатырской саги "Финист. Первый богатырь" занял третью строчку, собрав в прокате 50,4 миллиона рублей.
Комедия с Александром Петровым "Василий" оказалась на четвертом месте, заработав за уикенд 48,9 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича": он заработал 47,3 миллиона рублей.
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Исторический фильм "Злой город" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Исторический фильм "Злой город" возглавил кинопрокат в России и СНГ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Исторический фильм "Злой город" возглавил кинопрокат, заработав 138,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустилась турецкая адаптация комедии о перевоспитании мажора "Холоп: Великолепный век" с Керемом Бюрсином. Фильм собрал 62,2 миллиона рублей.
Приквел богатырской саги "Финист. Первый богатырь" занял третью строчку, собрав в прокате 50,4 миллиона рублей.
Комедия с Александром Петровым "Василий" оказалась на четвертом месте, заработав за уикенд 48,9 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича": он заработал 47,3 миллиона рублей.