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Финские СМИ сообщили о шестидневной забастовке промышленного профсоюза - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Финские СМИ сообщили о шестидневной забастовке промышленного профсоюза
Финские СМИ сообщили о шестидневной забастовке промышленного профсоюза - 03.02.2025, ПРАЙМ
Финские СМИ сообщили о шестидневной забастовке промышленного профсоюза
Шестидневная забастовка промышленного профсоюза началась в Финляндии, она затронет более 63 компаний, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:59+0300
2025-02-03T09:59+0300
финляндия
промышленность
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Шестидневная забастовка промышленного профсоюза началась в Финляндии, она затронет более 63 компаний, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. "Забастовки Индустриального профсоюза продолжаются. Профсоюз использует забастовки, чтобы усилить давление на зашедшие в тупик переговоры о зарплате", - говорится в материале. Трудовая акция началась в понедельник в полночь и продлится до субботы 8 февраля. Инициатором забастовки стал Индустриальный профсоюз из-за спора по коллективному договору с ассоциациями химической и технологической промышленности, которые представляют интересы компаний. Профсоюз пытается добиться обеспечения справедливых условий труда и повышения заработной платы для работников на 10%. Забастовки затрагивают 63 компаний в более чем 80 населенных пунктах. В компаниях, на которые распространяется забастовка, работают около 13,5 тысячи человек, сообщал ранее профсоюз. Два других трудовых объединения решили поддержать индустриальный профсоюз и ограниченно присоединиться к забастовке. Среди них - профсоюзы социального обеспечения и работников автомобильной и транспортной промышленности. Ожидается, что во время забастовки поддерживающих профсоюзов работники портов, заводов, автомобильной и транспортной промышленности не будут перевозить и обрабатывать товары и грузы компаний, которые участвуют в споре по коллективному договору. Ранее забастовка промышленного профсоюза прошла с 27 января по 1 февраля. Профсоюз запланировал еще несколько забастовок на случай, если решение по коллективному договору не будет найдено.
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финляндия, промышленность
ФИНЛЯНДИЯ, Промышленность
09:59 03.02.2025
 
Финские СМИ сообщили о шестидневной забастовке промышленного профсоюза

Yle: в Финляндии началась шестидневная забастовка промышленного профсоюза

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) HarriaФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) Harria
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Шестидневная забастовка промышленного профсоюза началась в Финляндии, она затронет более 63 компаний, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle.
"Забастовки Индустриального профсоюза продолжаются. Профсоюз использует забастовки, чтобы усилить давление на зашедшие в тупик переговоры о зарплате", - говорится в материале.
Трудовая акция началась в понедельник в полночь и продлится до субботы 8 февраля. Инициатором забастовки стал Индустриальный профсоюз из-за спора по коллективному договору с ассоциациями химической и технологической промышленности, которые представляют интересы компаний. Профсоюз пытается добиться обеспечения справедливых условий труда и повышения заработной платы для работников на 10%.
Забастовки затрагивают 63 компаний в более чем 80 населенных пунктах. В компаниях, на которые распространяется забастовка, работают около 13,5 тысячи человек, сообщал ранее профсоюз.
Два других трудовых объединения решили поддержать индустриальный профсоюз и ограниченно присоединиться к забастовке. Среди них - профсоюзы социального обеспечения и работников автомобильной и транспортной промышленности. Ожидается, что во время забастовки поддерживающих профсоюзов работники портов, заводов, автомобильной и транспортной промышленности не будут перевозить и обрабатывать товары и грузы компаний, которые участвуют в споре по коллективному договору.
Ранее забастовка промышленного профсоюза прошла с 27 января по 1 февраля. Профсоюз запланировал еще несколько забастовок на случай, если решение по коллективному договору не будет найдено.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
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