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Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250203/fond-854643246.html
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США - 03.02.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Об этом пресс-секретарь президентской... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T21:21+0300
2025-02-03T21:21+0300
экономика
дональд трамп
указ
фонд
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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Об этом пресс-секретарь президентской администрации Каролин Левитт. Указ был подписан в Овальном кабинете Белого дома в присутствии нового главы Министерства финансов США Скотта Бессента и представителей СМИ.Цели и механизмы работы создающегося фонда на текущий момент не раскрываются.
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дональд трамп, указ, фонд
Экономика, Дональд Трамп, указ, фонд
21:21 03.02.2025
 
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США

Белый дом: Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Об этом пресс-секретарь президентской администрации Каролин Левитт.
Указ был подписан в Овальном кабинете Белого дома в присутствии нового главы Министерства финансов США Скотта Бессента и представителей СМИ.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики
19:14
Цели и механизмы работы создающегося фонда на текущий момент не раскрываются.
 
ЭкономикаДональд Трампуказфонд
 
 
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