https://1prime.ru/20250203/fond-854643246.html
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США - 03.02.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Об этом пресс-секретарь президентской... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T21:21+0300
2025-02-03T21:21+0300
2025-02-03T21:21+0300
экономика
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Об этом пресс-секретарь президентской администрации Каролин Левитт. Указ был подписан в Овальном кабинете Белого дома в присутствии нового главы Министерства финансов США Скотта Бессента и представителей СМИ.Цели и механизмы работы создающегося фонда на текущий момент не раскрываются.
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дональд трамп, указ, фонд
Экономика, Дональд Трамп, указ, фонд
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США
Белый дом: Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Об этом пресс-секретарь президентской администрации Каролин Левитт.
Указ был подписан в Овальном кабинете Белого дома в присутствии нового главы Министерства финансов США Скотта Бессента и представителей СМИ.
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Цели и механизмы работы создающегося фонда на текущий момент не раскрываются.