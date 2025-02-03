https://1prime.ru/20250203/fond-854643246.html

Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США

Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США - 03.02.2025, ПРАЙМ

Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Об этом пресс-секретарь президентской... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T21:21+0300

2025-02-03T21:21+0300

2025-02-03T21:21+0300

экономика

дональд трамп

указ

фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/82872/23/828722314_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_b2f15ff4b3f14d255c14dbc7a1afcb00.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Об этом пресс-секретарь президентской администрации Каролин Левитт. Указ был подписан в Овальном кабинете Белого дома в присутствии нового главы Министерства финансов США Скотта Бессента и представителей СМИ.Цели и механизмы работы создающегося фонда на текущий момент не раскрываются.

https://1prime.ru/20250203/poshliny-854641707.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, указ, фонд