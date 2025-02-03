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Наблюдается снижение биржевых цен на газ в Европе - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Наблюдается снижение биржевых цен на газ в Европе
Наблюдается снижение биржевых цен на газ в Европе - 03.02.2025, ПРАЙМ
Наблюдается снижение биржевых цен на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе в начале первых торгов февраля снижаются на 2%, до 560 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 03.02.2025, ПРАЙМ
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газ
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале первых торгов февраля снижаются на 2%, до 560 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 576,6 доллара (+0,9%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 12.02 мск их стоимость составляет 560,9 доллара (–1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 571,6 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу впервые с 31 октября 2023 года превысили 570 долларов за тысячу кубометров. "В конце недели рынки продолжили восходящую траекторию, а сохраняющиеся опасения привели к еще большей волатильности... Последние прогнозы более низких температур на февраль и начало марта только усугубляют опасения", – отметил в ежедневном обзоре эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione. Сейчас цены находятся на уровнях, которых не было уже давно, и нет никаких признаков того, что они скоро снизятся, добавил он. Страны ЕС за прошлый месяц отобрали из подземных газохранилищ 20,3 миллиарда кубометров. Это самый большой показатель для этого месяца впервые с января 2021 года. Уровень заполненности хранилищ с начала года снизился на 18,2 процентного пункта, или в среднем на 0,6 процентного пункта в сутки, до 53,6%.
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европа, газ
Энергетика, ЕВРОПА, Газ
11:32 03.02.2025
 
Наблюдается снижение биржевых цен на газ в Европе

Биржевые цены на газ в Европе в начале первых торгов февраля снижаются на 2%

© Unsplash/Brad WeaverПриродный газ
Природный газ
© Unsplash/Brad Weaver
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале первых торгов февраля снижаются на 2%, до 560 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 576,6 доллара (+0,9%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 12.02 мск их стоимость составляет 560,9 доллара (–1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 571,6 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу впервые с 31 октября 2023 года превысили 570 долларов за тысячу кубометров.
"В конце недели рынки продолжили восходящую траекторию, а сохраняющиеся опасения привели к еще большей волатильности... Последние прогнозы более низких температур на февраль и начало марта только усугубляют опасения", – отметил в ежедневном обзоре эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione.
Сейчас цены находятся на уровнях, которых не было уже давно, и нет никаких признаков того, что они скоро снизятся, добавил он.
Страны ЕС за прошлый месяц отобрали из подземных газохранилищ 20,3 миллиарда кубометров. Это самый большой показатель для этого месяца впервые с января 2021 года. Уровень заполненности хранилищ с начала года снизился на 18,2 процентного пункта, или в среднем на 0,6 процентного пункта в сутки, до 53,6%.
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