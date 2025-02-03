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В Европе выросли цены на газ

В Европе выросли цены на газ - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Европе выросли цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника незначительно выросли – до 572 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T20:34+0300

2025-02-03T20:34+0300

2025-02-03T20:34+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника незначительно выросли – до 572 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 576,6 доллара (+0,9%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 559 долларов (-2,2%), ценовой максимум – 578,2 доллара (+1,1%). Последние фьючерсы торговались по 572,2 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 571,6 доллара за тысячу кубометров. "В понедельник цена газа в Европе корректируется... После обновления двухлетнего максимума это логичное и ожидаемое охлаждение. При этом ключевой триггер для покупателей в газе остается в силе. Это полная неопределенность с тем, у кого и по какой цене ЕС после окончания отопительного сезона будет покупать топливо в запас для ПГХ. На таком фоне погодный фактор отошел на второй план", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов. А в конце января цены на газ в Европе впервые с 31 октября превысили отметку в 570 долларов за тысячу кубометров.

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