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В Германии заявили о готовности ввести пошлины против США

В Германии заявили о готовности ввести пошлины против США - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Германии заявили о готовности ввести пошлины против США

Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что европейские страны готовы ввести пошлины против США в ответ на введение | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T01:01+0300

2025-02-03T01:01+0300

2025-02-03T01:01+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что европейские страны готовы ввести пошлины против США в ответ на введение американским президентом Дональдом Трампом пошлин на товары из ЕС. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. "Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать - это очень плохая альтернатива... Мы разъясним это американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, мы не можем позволить, чтобы нами помыкали", - заявил Хабек на публичном мероприятии, организованном немецкой газетой Kölner Stadt-Anzeiger. По его словам, немецкая экономика является самой уязвимой в Европе. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.

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мировая экономика, сша, европа, канада, дональд трамп, роберт хабек, роберта метсола, ес