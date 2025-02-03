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"Восстановления не предвидится". Немецкая экономика сломалась о Россию

"Восстановления не предвидится". Немецкая экономика сломалась о Россию - 03.02.2025, ПРАЙМ

"Восстановления не предвидится". Немецкая экономика сломалась о Россию

Крупнейшая экономика Евросоюза – Германия стагнирует шестой год подряд. В прошлом году страна лишилась статуса "промышленной супердержавы". В этом - вновь ждут... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T08:00+0300

2025-02-03T08:00+0300

2025-02-03T08:00+0300

статья

мировая экономика

германия

китай

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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ, Елена Савельева. Крупнейшая экономика Евросоюза – Германия стагнирует шестой год подряд. В прошлом году страна лишилась статуса "промышленной супердержавы". В этом - вновь ждут околонулевого роста ВВП и спада промпроизводства. Бизнес впал в пессимизм. Почему локомотив никак не встанет на рельсы, чем грозит дальнейшая стагнация, и почему в России, наоборот, разглядели позитив – в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОколо нуляПравительство ФРГ резко снизило свой прогноз по росту ВВП страны в 2025-м году: с 1,1% до 0,3%. Как пояснил вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зеленые" Роберт Хабек, экономика страны находится в стагнации и сталкивается со структурным кризисом.Ситуацию, по его словам, осложняет традиционная жесткость фискальной политики ФРГ, в результате чего Германия систематически недоинвестирует. Плюс - сохраняется геополитическая нестабильность, связанная с приходом к власти нового американского президента Дональда Трампа и анонсированным им введением новых пошлин на товары из Евросоюза.По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2% - это второй год снижения подряд. Такое происходит впервые с 2002-2003 годов."Сокращение экономики обусловлено ценами на энергоресурсы, спадом инвестиций и высокой для Германии процентной ставкой (3,15%). Также на экономику отрицательно влияют угрозы торгового протекционизма, инициируемые США, и геополитические конфликты. В качестве негативного фактора нельзя не упомянуть проблемы крупнейшего производителя Volkswagen и увеличение количества банкротств, которые достигают пятилетнего максимума", - отмечает Светлана Фрумина, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.Спад продолжаетсяОтсутствие дешевого природного газа из России ударило по промпроизводству. Уже к концу 2023-го промышленность локомотива ЕС Германии обвалилась почти на 5% в годовом выражении. Производственный сектор сокращался и весь прошлый год: с 178,265 миллиарда евро в первом квартале 2023 года до 170 миллиардов евро в конце 2024 года.По предварительным оценкам Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), за прошлый года промпроизводство сократилось на 3%. Наибольший спад зафиксирован в автомобильной промышленности, машиностроении и электротехнике.Как отмечало агентство Bloomberg, все дело идет к тому, что страна вскоре может лишиться статуса "промышленной сверхдержавы".В 2025-м, как прогнозируют в BDI, восстановления не предвидится."Германия находится в глубоком экономическом кризисе. В этом году объем производства, предположительно, немного сократится. Эти цифры подчеркивают серьезность ситуации: рост в промышленности претерпел структурный перелом", - заявил президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер в ходе ежегодной пресс-конференции промышленного союза в Берлине.Портфели заказов остаются пустыми, машины простаивают, компании не хотят инвестировать. Такого пессимизма в промышленных предприятиях, по его словам, еще не было.Инвесторы отвернулисьИндекс делового климата, составленный немецким Институтом экономических исследований (Ifo), подверждает, что немецкий бизнес в целом впал в пессимизм. Показатель упал до 84,2 в январе с декабрьских 84,4. Как отметил глава института Клеменс Фюст, неопределенность, вызванная возвращением республиканца Дональда Трампа в Белый дом и предстоящими выборами в самой ФРГ, вынудили предпринимателей не спешить с инвестициями.И сами немецкие бизнесмены, и зарубежные инвесторы не верят в инвестиционный потенциал Германии, указывает Александр Арский, научный сотрудник Центра стратегических исследований Экономического факультета РУДН."Растёт налоговая нагрузка на бизнес, потребительские товары не выдерживают конкуренции с КНР, на немецких аграриев давит зерно из Латинской Америки, агросектор Германии становится убыточным. И это с учетом того, что ранее немецкие фермеры получали субсидии и использовали российские удобрения. Миграционный кризис набирает обороты" - перечисляет экономист.В Германии, по его словам, еще наблюдается промышленная инерция, при которой реализуются бизнес-проекты, стартовавшие в 2021 году (эффект отложенного постпандемийного спроса). Однако к настоящему времени эта инерция практически исчерпана."Существенное падение наблюдается в строительной отрасли (с 40,46 миллиарда евро в 4 квартале 2020 года до 31,06 миллиарда евро в 3 квартале 2024 года). Страна сталкивается с проблемами в автопроме, которые вызваны конкуренцией со стороны Китая и высокими издержками. Поэтому долгожданное восстановление экономики явно откладывается как минимум на 2026 год" - добавляет Светлана Фрумина.Лучше не станетЭкономисты не исключают, что самая продолжительная с начала 2000-х годов стагнация, которую переживает Германия, может в итоге выбить ее из лидеров ЕС. Тогда центр силы переместится в страны с более стабильной экономикой.Согласно исследованию Института экономики Германии (IW), в стране продолжится рецессия в 2025 году, а рост ВВП составит лишь 0,1%. "Экономика Германии не сдвинется с места…в 2025 году ВВП вырастет в лучшем случае на 0,1% после падения на 0,2% в 2024 году", - сообщается в прогнозе экономического развития. Таким образом, уже седьмой год экономика ФРГ не будет прогрессировать, отмечают авторы прогноза. Кильский институт мировой экономики вообще ждет нулевого роста.Международный валютный фонд МВФ ухудшил прогноз по ВВП Германии на 2025-й до 0,3%. Напротив, перспективы роста ВВП России на 2025 год эксперты фонда оценивают в 1,4%, что отражено в январском обзоре "Перспективы развития мировой экономики". Одним из ключевых драйверов продолжает оставаться промышленность. По данным Росстата, индекс промышленного производства в России за период с января по ноябрь 2024 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В лидерах – обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и энергетика.Экономисты указывают на то, что с началом полномасштабного восстановления новых территорий и смягчения денежно-кредитной политики, процесс восстановления экономики России пойдет интенсивней. Чего нельзя сказать о немецкой экономике.

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, германия, китай, дональд трамп, роберт хабек, volkswagen, ес