https://1prime.ru/20250203/germaniya-854634907.html
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство - 03.02.2025, ПРАЙМ
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство
В предвыборной программе немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявлено, что Украину следует рассматривать как нейтральное государство вне... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T15:42+0300
2025-02-03T15:42+0300
2025-02-03T15:42+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В предвыборной программе немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявлено, что Украину следует рассматривать как нейтральное государство вне НАТО и ЕС."Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС", - говорится в предвыборной программе партии.В программе также указывается, что Берлин не должен участвовать в конфликтах между США и другими странами, и против размещения американского оружия дальнего радиуса действия на территории Германии.АдГ подчеркивает, что имеет значение развитие хороших отношений с США в области экономики, технологий и науки, но интересы Германии и других европейских стран все больше расходятся с интересами США.
https://1prime.ru/20250131/ukraina-854588933.html
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германия, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство
АдГ в предвыборной программе предложила признать Украину нейтральной
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В предвыборной программе немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявлено, что Украину следует рассматривать как нейтральное государство вне НАТО и ЕС.
"Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС", - говорится в предвыборной программе партии.
В программе также указывается, что Берлин не должен участвовать в конфликтах между США и другими странами, и против размещения американского оружия дальнего радиуса действия на территории Германии.
АдГ подчеркивает, что имеет значение развитие хороших отношений с США в области экономики, технологий и науки, но интересы Германии и других европейских стран все больше расходятся с интересами США.
В Германии рассказали о критическом положении Украины после указа Трампа