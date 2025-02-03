https://1prime.ru/20250203/germaniya-854634907.html

АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство

АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство - 03.02.2025, ПРАЙМ

АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство

В предвыборной программе немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявлено, что Украину следует рассматривать как нейтральное государство вне... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T15:42+0300

2025-02-03T15:42+0300

2025-02-03T15:42+0300

политика

германия

украина

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В предвыборной программе немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявлено, что Украину следует рассматривать как нейтральное государство вне НАТО и ЕС."Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС", - говорится в предвыборной программе партии.В программе также указывается, что Берлин не должен участвовать в конфликтах между США и другими странами, и против размещения американского оружия дальнего радиуса действия на территории Германии.АдГ подчеркивает, что имеет значение развитие хороших отношений с США в области экономики, технологий и науки, но интересы Германии и других европейских стран все больше расходятся с интересами США.

https://1prime.ru/20250131/ukraina-854588933.html

германия

украина

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германия, украина