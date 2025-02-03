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В России вырос индекс деловой активности обрабатывающих отраслей - 03.02.2025, ПРАЙМ
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В России вырос индекс деловой активности обрабатывающих отраслей
В России вырос индекс деловой активности обрабатывающих отраслей - 03.02.2025, ПРАЙМ
В России вырос индекс деловой активности обрабатывающих отраслей
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 53,1 пункта с 50,8 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.02.2025, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 53,1 пункта с 50,8 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "Сезонно скорректированный индекс S&amp;P Global Russia Manufacturing индекс менеджеров по закупкам (PMI) составил 53,1 в начале года, увеличившись с 50,8 в декабре", - говорится в сообщении. "Последнее улучшение в секторе производства товаров стало четвертым за последние месяцы и в целом является значительным. Более того, темпы были самыми быстрыми с июля 2024 года и более высокими, чем средний показатель", - уточняется там. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&amp;P Global.
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Экономика, РФ, S&P
09:10 03.02.2025
 
В России вырос индекс деловой активности обрабатывающих отраслей

S&P: индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 53,1 пункта

© fotolia.com / KurhanПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 53,1 пункта с 50,8 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia Manufacturing индекс менеджеров по закупкам (PMI) составил 53,1 в начале года, увеличившись с 50,8 в декабре", - говорится в сообщении.
"Последнее улучшение в секторе производства товаров стало четвертым за последние месяцы и в целом является значительным. Более того, темпы были самыми быстрыми с июля 2024 года и более высокими, чем средний показатель", - уточняется там.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
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