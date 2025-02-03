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"Росатом" предложил Индии изучить возможность постройки малых АЭС-реакторов

"Росатом" предложил Индии изучить возможность постройки малых АЭС-реакторов - 03.02.2025, ПРАЙМ

"Росатом" предложил Индии изучить возможность постройки малых АЭС-реакторов

Российская госкорпорация "Росатом" предложила Индии провести экспертизу для изучения возможности строительства малых модульных ядерных энергетических реакторов, | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T10:14+0300

2025-02-03T10:14+0300

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энергетика

индия

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росатом

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев – ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" предложила Индии провести экспертизу для изучения возможности строительства малых модульных ядерных энергетических реакторов, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники. Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, чем у устанавливаемых на АЭС. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции. "Росатом" предложил Индии экспертные знания для строительства малых модульных реакторов, основываясь на своем более чем шестидесятилетнем опыте работы в этом секторе, сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, компания может изучить возможность установки малых модульных реакторов в прибрежных районах Индии", - сообщает издание. Как отметил один из сотрудников российской госкорпорации, имя которого издание не называет, "это может предоставить Индии дорожную карту для разработки малых модульных реакторов". В 2024 году "Росатом" предложил Индии сотрудничество в строительстве малых тропических атомных электростанций с возможностью локализации, включая передачу строительных элементов. Также заинтересованность в работе с Индией над малыми модульными реакторами выразили США и Франция. На прошлой неделе министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в ходе представления нового бюджета страны заявила о создании "Миссии по ядерной энергии" для исследований и разработок малых модульных реакторов с расходами в размере 200 миллиардов рупий (2,2 миллиарда долларов). По ее словам, к 2033 году в Индии будет введено в эксплуатацию не менее пяти малых модульных реакторов собственной разработки. Ситхараман подчеркнула, что достижение суммарной мощности не менее 100 ГВт ядерной энергии к 2047 году имеет важное значение для усилий по энергетическому переходу. Для активного партнерства с частным сектором в достижении этой цели будут приняты поправки к "Закону об атомной энергии" и "Закону о гражданской ответственности за ядерный ущерб", - сказала она.

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индия, россия, росатом