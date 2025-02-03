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Потрясающая точность: "Искандеры 1000" сотрут Европу в порошок - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Потрясающая точность: "Искандеры 1000" сотрут Европу в порошок
Потрясающая точность: "Искандеры 1000" сотрут Европу в порошок - 03.02.2025, ПРАЙМ
Потрясающая точность: "Искандеры 1000" сотрут Европу в порошок
Ракета “Искандер-1000” обладает увеличенной дальностью, потрясающей точностью и может стремительно маневрировать на подлете к цели, сбить ее невозможно,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:28+0300
2025-02-03T11:28+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ракета “Искандер-1000” обладает увеличенной дальностью, потрясающей точностью и может стремительно маневрировать на подлете к цели, сбить ее невозможно, говорится в публикации издания TNI.В издании отметили, что система "Искандер-1000" России способна полностью изменяет безопасность в Европе. В ходе конфликта на Украине Россия, судя по всему, изучила ценные уроки о ведении войны в XXI веке и готовится к новой эре военных действий.Кроме того, даже генеральный секретарь НАТО выразил признание мощи России, отметив, что Кремль производит больше оружия за три месяца, чем вся военно-промышленная база НАТО за целый год.Российская ракета "Искандер-1000" имеет увеличенную дальность полета и повышенную точность по сравнению с предшественницей "Искандер-М". У нее более мощный заряд, новый двигатель и улучшенные системы управления полетом и наведения.Кроме того, система наведения запрограммирована на использование радара при нападении на цель, что обеспечивает ракете высокую точность удара. В результате, "Искандер-1000" имеет радиальное отклонение около пяти метров."Иными словами, это оружие редко промахивается", - резюмировал автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, ес
Вооружения, РОССИЯ, ЕС
11:28 03.02.2025
 
Потрясающая точность: "Искандеры 1000" сотрут Европу в порошок

TNI: российский РК "Искандер-1000" меняет динамику безопасности в Европе

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ракета “Искандер-1000” обладает увеличенной дальностью, потрясающей точностью и может стремительно маневрировать на подлете к цели, сбить ее невозможно, говорится в публикации издания TNI.
В издании отметили, что система "Искандер-1000" России способна полностью изменяет безопасность в Европе. В ходе конфликта на Украине Россия, судя по всему, изучила ценные уроки о ведении войны в XXI веке и готовится к новой эре военных действий.
Кроме того, даже генеральный секретарь НАТО выразил признание мощи России, отметив, что Кремль производит больше оружия за три месяца, чем вся военно-промышленная база НАТО за целый год.
Российская ракета "Искандер-1000" имеет увеличенную дальность полета и повышенную точность по сравнению с предшественницей "Искандер-М". У нее более мощный заряд, новый двигатель и улучшенные системы управления полетом и наведения.
Кроме того, система наведения запрограммирована на использование радара при нападении на цель, что обеспечивает ракете высокую точность удара. В результате, "Искандер-1000" имеет радиальное отклонение около пяти метров.
"Иными словами, это оружие редко промахивается", - резюмировал автор материала.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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