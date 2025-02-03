https://1prime.ru/20250203/iskander-854627572.html

Потрясающая точность: "Искандеры 1000" сотрут Европу в порошок

Потрясающая точность: "Искандеры 1000" сотрут Европу в порошок - 03.02.2025, ПРАЙМ

Потрясающая точность: "Искандеры 1000" сотрут Европу в порошок

Ракета “Искандер-1000” обладает увеличенной дальностью, потрясающей точностью и может стремительно маневрировать на подлете к цели, сбить ее невозможно,... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T11:28+0300

2025-02-03T11:28+0300

2025-02-03T11:28+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ракета “Искандер-1000” обладает увеличенной дальностью, потрясающей точностью и может стремительно маневрировать на подлете к цели, сбить ее невозможно, говорится в публикации издания TNI.В издании отметили, что система "Искандер-1000" России способна полностью изменяет безопасность в Европе. В ходе конфликта на Украине Россия, судя по всему, изучила ценные уроки о ведении войны в XXI веке и готовится к новой эре военных действий.Кроме того, даже генеральный секретарь НАТО выразил признание мощи России, отметив, что Кремль производит больше оружия за три месяца, чем вся военно-промышленная база НАТО за целый год.Российская ракета "Искандер-1000" имеет увеличенную дальность полета и повышенную точность по сравнению с предшественницей "Искандер-М". У нее более мощный заряд, новый двигатель и улучшенные системы управления полетом и наведения.Кроме того, система наведения запрограммирована на использование радара при нападении на цель, что обеспечивает ракете высокую точность удара. В результате, "Искандер-1000" имеет радиальное отклонение около пяти метров."Иными словами, это оружие редко промахивается", - резюмировал автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20250126/oreshnik-854457215.html

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