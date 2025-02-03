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В Канаде заявили, что американцы будут "ошеломлены" ответом на пошлины США

В Канаде заявили, что американцы будут "ошеломлены" ответом на пошлины США - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Канаде заявили, что американцы будут "ошеломлены" ответом на пошлины США

Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады Христя Фриланд заявила, что американцы будут "ошеломлены" ответом страны на введение пошлин американским... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T11:43+0300

2025-02-03T11:43+0300

2025-02-03T11:43+0300

канада

мировая экономика

сша

дональд трамп

пошлины

джастин трюдо

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады Христя Фриланд заявила, что американцы будут "ошеломлены" ответом страны на введение пошлин американским президентом Дональдом Трампом. "Американцы будут ошеломлены ответом Канады", - заявила Фриланд в интервью телеканалу CNN, отметив, что канадцы "разгневаны, решительны", будут "сражаться" за свою страну и "добьются успеха". При этом она не стала уточнять, какие именно меры со стороны Канады она имеет в виду. Фриланд также назвала решение Трампа "актом экономической войны". Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. А канадский премьер-министр Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. И уже в ответ в Канаде начали изымать из продажи американский алкоголь.

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канада, мировая экономика, сша, дональд трамп, пошлины, джастин трюдо