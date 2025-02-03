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"Северсталь" планирует увеличить капзатраты в 1,4 раза - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250203/kapzatraty-854626598.html
"Северсталь" планирует увеличить капзатраты в 1,4 раза
"Северсталь" планирует увеличить капзатраты в 1,4 раза - 03.02.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" планирует увеличить капзатраты в 1,4 раза
"Северсталь" в 2025 году ожидает капитальные затраты (capex) на уровне 169 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года инвестиции компании увеличились на 63% в... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:06+0300
2025-02-03T11:06+0300
экономика
бизнес
северсталь
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" в 2025 году ожидает капитальные затраты (capex) на уровне 169 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года инвестиции компании увеличились на 63% в годовом выражении, до 118,46 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. "ПАО "Северсталь" планирует инвестиции на 2025 год на уровне 169 миллиардов рублей. Из этой суммы на поддержание существующих мощностей будет направлено 81 миллиард рублей, в проекты развития компания вложит еще 70 миллиардов рублей. Инвестиции в IT и digital-проекты планируются на уровне 13 миллиардов, а вложения в охрану окружающей среды, совершенствование систем безопасности и охрану труда составят 5 миллиардов рублей", - говорится в релизе. "Инвестиции увеличились на 63% год к году, до 118,460 миллиарда рублей на фоне активной реализации проектов в соответствии с новой стратегией компании", - прокомментировали в "Северстали" финансовые результаты за 2024 год. ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. По итогам 2023 года capex компании увеличился на 7% в годовом выражении, до 72,629 миллиарда рублей в основном на фоне обесценения рубля в 2023 году, сообщали в "Северстали".
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бизнес, северсталь
Экономика, Бизнес, Северсталь
11:06 03.02.2025
 
"Северсталь" планирует увеличить капзатраты в 1,4 раза

"Северсталь" планирует увеличить капзатраты до 169 миллиардов рублей

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" в 2025 году ожидает капитальные затраты (capex) на уровне 169 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года инвестиции компании увеличились на 63% в годовом выражении, до 118,46 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
"ПАО "Северсталь" планирует инвестиции на 2025 год на уровне 169 миллиардов рублей. Из этой суммы на поддержание существующих мощностей будет направлено 81 миллиард рублей, в проекты развития компания вложит еще 70 миллиардов рублей. Инвестиции в IT и digital-проекты планируются на уровне 13 миллиардов, а вложения в охрану окружающей среды, совершенствование систем безопасности и охрану труда составят 5 миллиардов рублей", - говорится в релизе.
"Инвестиции увеличились на 63% год к году, до 118,460 миллиарда рублей на фоне активной реализации проектов в соответствии с новой стратегией компании", - прокомментировали в "Северстали" финансовые результаты за 2024 год.
ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. По итогам 2023 года capex компании увеличился на 7% в годовом выражении, до 72,629 миллиарда рублей в основном на фоне обесценения рубля в 2023 году, сообщали в "Северстали".
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
"Северсталь" сократила выпуск стали в 2024 году
11:05
 
ЭкономикаБизнесСеверсталь
 
 
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