Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250203/kellog-854642983.html
СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским
СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским - 03.02.2025, ПРАЙМ
СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским
Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен в средине февраля посетить Украину, чтобы встретиться с... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T20:59+0300
2025-02-03T21:00+0300
политика
кит келлог
владимир зеленский
встреча
анонс
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен в средине февраля посетить Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания NV. В частности, в сообщении указывается: "Спецпредставитель Трампа Келлог должен приехать на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским". По информации источника украинского издания, проведя встречу с Зеленским, Келлог отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где будут присутствовать Трамп и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
https://1prime.ru/20250201/kellog-854605518.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a76af5e074076bfa4af4f03039aacd52.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кит келлог, владимир зеленский, встреча, анонс
Политика, Кит Келлог, Владимир Зеленский, встреча, Анонс
20:59 03.02.2025 (обновлено: 21:00 03.02.2025)
 
СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским

NV: Келлог должен приехать на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен в средине февраля посетить Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания NV.
В частности, в сообщении указывается: "Спецпредставитель Трампа Келлог должен приехать на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
Спецпосланник США Келлог призвал провести выборы на Украине
1 февраля, 19:49
По информации источника украинского издания, проведя встречу с Зеленским, Келлог отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где будут присутствовать Трамп и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
 
ПолитикаКит КеллогВладимир ЗеленскийвстречаАнонс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала