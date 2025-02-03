https://1prime.ru/20250203/kellog-854642983.html

СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским

СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским - 03.02.2025, ПРАЙМ

СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен в средине февраля посетить Украину, чтобы встретиться с... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T20:59+0300

2025-02-03T20:59+0300

2025-02-03T21:00+0300

политика

кит келлог

владимир зеленский

встреча

анонс

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен в средине февраля посетить Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания NV. В частности, в сообщении указывается: "Спецпредставитель Трампа Келлог должен приехать на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским". По информации источника украинского издания, проведя встречу с Зеленским, Келлог отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где будут присутствовать Трамп и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

https://1prime.ru/20250201/kellog-854605518.html

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кит келлог, владимир зеленский, встреча, анонс