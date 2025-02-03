https://1prime.ru/20250203/kellog-854642983.html
СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским
СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским - 03.02.2025, ПРАЙМ
СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским
Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен в средине февраля посетить Украину, чтобы встретиться с... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T20:59+0300
2025-02-03T20:59+0300
2025-02-03T21:00+0300
политика
кит келлог
владимир зеленский
встреча
анонс
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен в средине февраля посетить Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания NV. В частности, в сообщении указывается: "Спецпредставитель Трампа Келлог должен приехать на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским". По информации источника украинского издания, проведя встречу с Зеленским, Келлог отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где будут присутствовать Трамп и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
https://1prime.ru/20250201/kellog-854605518.html
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кит келлог, владимир зеленский, встреча, анонс
Политика, Кит Келлог, Владимир Зеленский, встреча, Анонс
СМИ анонсировало встречу Келлога с Зеленским
NV: Келлог должен приехать на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен в средине февраля посетить Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания NV.
В частности, в сообщении указывается: "Спецпредставитель Трампа Келлог должен приехать на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским".
Спецпосланник США Келлог призвал провести выборы на Украине
По информации источника украинского издания, проведя встречу с Зеленским, Келлог отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где будут присутствовать Трамп и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.