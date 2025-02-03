https://1prime.ru/20250203/kvn-854643540.html

Эрнст станет президентом Международного союза КВН

Эрнст станет президентом Международного союза КВН - 03.02.2025, ПРАЙМ

Эрнст станет президентом Международного союза КВН

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего занять должность президента Международного Союза КВН, сообщает сайт | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T21:51+0300

2025-02-03T21:51+0300

2025-02-03T21:54+0300

квн

константин эрнст

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего занять должность президента Международного Союза КВН, сообщает сайт КВН. Как указывается в сообщении, "Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2025" принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН".Ранее этот пост занимал Александр Васильевич Масляков, который скончался 8 сентября 2024 года.

https://1prime.ru/20240908/maslyakov-851426750.html

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квн, константин эрнст