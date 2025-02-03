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Эрнст станет президентом Международного союза КВН - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Эрнст станет президентом Международного союза КВН
Эрнст станет президентом Международного союза КВН - 03.02.2025, ПРАЙМ
Эрнст станет президентом Международного союза КВН
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего занять должность президента Международного Союза КВН, сообщает сайт | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T21:51+0300
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квн
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего занять должность президента Международного Союза КВН, сообщает сайт КВН. Как указывается в сообщении, "Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2025" принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН".Ранее этот пост занимал Александр Васильевич Масляков, который скончался 8 сентября 2024 года.
https://1prime.ru/20240908/maslyakov-851426750.html
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квн, константин эрнст
КВН, Константин Эрнст
21:51 03.02.2025 (обновлено: 21:54 03.02.2025)
 
Эрнст станет президентом Международного союза КВН

Глава Первого канала Эрнст станет президентом Международного союза КВН

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКонстантин Эрнст, генеральный директор АО "Первый канал"
Константин Эрнст, генеральный директор АО Первый канал
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего занять должность президента Международного Союза КВН, сообщает сайт КВН.
Как указывается в сообщении, "Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2025" принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН".
Александр Масляков - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Умер телеведущий КВН Александр Масляков
8 сентября 2024, 19:20
Ранее этот пост занимал Александр Васильевич Масляков, который скончался 8 сентября 2024 года.
 
КВНКонстантин Эрнст
 
 
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