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Кабмин установил квоты на экспорт кукурузы для ряда регионов

Кабмин установил квоты на экспорт кукурузы для ряда регионов - 03.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин установил квоты на экспорт кукурузы для ряда регионов

Правительство России установило для Приморского края и Амурской области региональные квоты на вывоз кукурузы в 2025 году в 337 тысяч тонн и 200 тысяч тонн... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T09:06+0300

2025-02-03T09:06+0300

2025-02-03T09:06+0300

экономика

россия

квоты

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Правительство России установило для Приморского края и Амурской области региональные квоты на вывоз кукурузы в 2025 году в 337 тысяч тонн и 200 тысяч тонн соответственно, они будут действовать с 15 февраля по 30 июня, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. "Правительство установило региональные тарифные квоты на вывоз кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года включительно и коснутся производителей из Приморского края и Амурской области. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Там указано, что сельхозпроизводители из Приморского края получили право на экспорт 337 тысяч тонн кукурузы, а аграрии из Амурской области - 200 тысяч тонн кукурузы. Решение поможет местным производителям реализовать излишки своей продукции за границей при отсутствии спроса со стороны соседних регионов, добавили в кабмине. Ранее, в декабре 2024 года, правительство РФ установило квоту на экспорт 10,6 миллиона тонн пшеницы и меслина из России за пределы ЕАЭС с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Как сообщалось, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 миллиона тонн, ячменя, ржи и кукурузы – 0 тонн.

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россия, квоты