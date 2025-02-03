Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин установил квоты на экспорт кукурузы для ряда регионов - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250203/kvoty-854622360.html
Кабмин установил квоты на экспорт кукурузы для ряда регионов
Кабмин установил квоты на экспорт кукурузы для ряда регионов - 03.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин установил квоты на экспорт кукурузы для ряда регионов
Правительство России установило для Приморского края и Амурской области региональные квоты на вывоз кукурузы в 2025 году в 337 тысяч тонн и 200 тысяч тонн... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:06+0300
2025-02-03T09:06+0300
экономика
россия
квоты
https://cdnn.1prime.ru/img/76788/48/767884899_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_5006e49cde8ca06a01370725bce99e96.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Правительство России установило для Приморского края и Амурской области региональные квоты на вывоз кукурузы в 2025 году в 337 тысяч тонн и 200 тысяч тонн соответственно, они будут действовать с 15 февраля по 30 июня, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. "Правительство установило региональные тарифные квоты на вывоз кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года включительно и коснутся производителей из Приморского края и Амурской области. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Там указано, что сельхозпроизводители из Приморского края получили право на экспорт 337 тысяч тонн кукурузы, а аграрии из Амурской области - 200 тысяч тонн кукурузы. Решение поможет местным производителям реализовать излишки своей продукции за границей при отсутствии спроса со стороны соседних регионов, добавили в кабмине. Ранее, в декабре 2024 года, правительство РФ установило квоту на экспорт 10,6 миллиона тонн пшеницы и меслина из России за пределы ЕАЭС с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Как сообщалось, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 миллиона тонн, ячменя, ржи и кукурузы – 0 тонн.
https://1prime.ru/20241230/semena-853965184.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76788/48/767884899_98:0:1403:979_1920x0_80_0_0_e23c3fc5ba80ba0f5564dd1a17996644.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, квоты
Экономика, РОССИЯ, квоты
09:06 03.02.2025
 
Кабмин установил квоты на экспорт кукурузы для ряда регионов

Кабмин установил квоты на экспорт кукурузы для Приморья и Амурской области

© fotolia.com / KletrУборка урожая
Уборка урожая - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© fotolia.com / Kletr
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Правительство России установило для Приморского края и Амурской области региональные квоты на вывоз кукурузы в 2025 году в 337 тысяч тонн и 200 тысяч тонн соответственно, они будут действовать с 15 февраля по 30 июня, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.
"Правительство установило региональные тарифные квоты на вывоз кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года включительно и коснутся производителей из Приморского края и Амурской области. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Там указано, что сельхозпроизводители из Приморского края получили право на экспорт 337 тысяч тонн кукурузы, а аграрии из Амурской области - 200 тысяч тонн кукурузы.
Решение поможет местным производителям реализовать излишки своей продукции за границей при отсутствии спроса со стороны соседних регионов, добавили в кабмине.
Ранее, в декабре 2024 года, правительство РФ установило квоту на экспорт 10,6 миллиона тонн пшеницы и меслина из России за пределы ЕАЭС с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Как сообщалось, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 миллиона тонн, ячменя, ржи и кукурузы – 0 тонн.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Продлено действие квот на ввоз семян из недружественных стран
30 декабря 2024, 17:04
 
ЭкономикаРОССИЯквоты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала