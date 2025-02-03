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Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая лира обновила исторический минимум - 03.02.2025, ПРАЙМ

Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс доллара к турецкой лире в понедельник днем впервые достиг 36 лир после публикации статистики и на фоне укрепления американской валюты на мировых площадках, | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T14:34+0300

2025-02-03T14:34+0300

2025-02-03T14:34+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в понедельник днем впервые достиг 36 лир после публикации статистики и на фоне укрепления американской валюты на мировых площадках, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.26 мск курс доллара к турецкой лире рос на 0,83%, до 35,9931 лир за доллар с уровня предыдущего закрытия в 35,6977 лиры, ранее в ходе торгов показатель достиг 36,0015 лиры. Доллар дорожал к лире каждый месяц с июня прошлого года по январь, в первый день торгов февраля курс доллара к лире также растет. Ранее в понедельник Институт статистики (TÜİK) сообщил, что годовая инфляция в Турции в январе составила 42,12%, что оказалось выше прогноза в 41,25%. В то же время доллар дорожает к мировым валютам на фоне опасений по поводу торговой политики США. Президент Штатов Дональд Трамп в выходные подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Указы Трампа предусматривают и повышение пошлин в том случае, если любая страна введет ответные меры.

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торги, рынки, турция