https://1prime.ru/20250203/luna-854638704.html

КНР в 2026 запустит на Луну зонд в поисках воды на спутнике, сообщают СМИ

КНР в 2026 запустит на Луну зонд в поисках воды на спутнике, сообщают СМИ - 03.02.2025, ПРАЙМ

КНР в 2026 запустит на Луну зонд в поисках воды на спутнике, сообщают СМИ

Китай в 2026 году отправит на Луну зонд, который за один прыжок сможет преодолевать десятки километров. Задачей зонда будет являться поиск воды на Южном полюсе... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T17:27+0300

2025-02-03T17:27+0300

2025-02-03T17:27+0300

китай

космос

луна

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/82633/39/826333905_0:77:2068:1240_1920x0_80_0_0_be3c537aba69b8dab21cf379796b1de1.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Китай в 2026 году отправит на Луну зонд, который за один прыжок сможет преодолевать десятки километров. Задачей зонда будет являться поиск воды на Южном полюсе спутника Земли. Новостью поделилось центральное телевидение Китая (CCTV) в понедельник. "Исследовательский зонд"Чанъэ-7" состоит из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда, который будет оснащен анализатором молекул воды… Прыгающий зонд совершит полет по меньшей мере три раза, в то время как традиционные зонды приземляются один раз",- заявил заместитель главного конструктора миссии "Чанъэ-7" Тан Юйхуа. Сообщается, что в 2026 году Китай запустит космический зонд "Чанъэ-7", который будет искать лед на Южном полюсе Луны. Успех в поисках будет означать сокращение стоимости и времени доставки воды на Луну. Кроме того это поспособствует постройке на Луне базы, а также поможет изучить возможность существования жизни на Луне и других планетах. "Зонд может надежно и многократно приземляться на различные поверхности, подобно тому, как человек сгибает ноги при прыжке с высоты",- добавил Тан Юйхуа. Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что у этого шестиногого зонда будет возможность ползать, прыгать, а также летать с помощью ракетной тяги, благодаря чему он сможет преодолевать десятки километров за один прыжок. Это позволит ему исследовать пересеченную местность и глубокие кратеры, которые недоступны обычным луноходам. Китайская программа исследования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает несколько этапов, в том числе облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение на Землю. Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. В рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции, который будет состоять из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.

https://1prime.ru/20250128/kosmos-854493173.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, космос, луна, технологии