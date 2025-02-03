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Маск планирует за год сократить дефицит бюджета США на триллион долларов - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Маск планирует за год сократить дефицит бюджета США на триллион долларов
Маск планирует за год сократить дефицит бюджета США на триллион долларов - 03.02.2025, ПРАЙМ
Маск планирует за год сократить дефицит бюджета США на триллион долларов
США способны к 2026 году сократить дефицит бюджета на один триллион долларов и обеспечить себе экономический рост, соответствующий этой сумме. Об этом заявил... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T13:09+0300
2025-02-03T13:09+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. США способны к 2026 году сократить дефицит бюджета на один триллион долларов и обеспечить себе экономический рост, соответствующий этой сумме. Об этом заявил глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск. Как сообщил Маск, дефицит бюджета в США составляет два триллиона долларов. "Думаю, в следующем году мы сможем сократить дефицит на триллион долларов... Если мы сможем сократить его вдвое, до одного триллиона долларов, и обеспечить экономический рост, соответствующий этому одному триллиону долларов, то инфляции не будет", - высказал мнение предприниматель в эфире в соцсети X. При этом Маск отметил, что такое радикальное сокращение бюджетного дефицита потребует "значительной поддержки" со стороны президента страны Дональда Трампа, а также конгресса и судебной власти. Он считает, что эта мера приведет к падению процентных ставок и сохранению цен на товары на прежнем уровне, что стало бы "отличным результатом". Ранее газета New York Times сообщила, что Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Нынешнее состояние финансовой политики США Бессент назвал "вышедшим из-под контроля", а также выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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сша, илон маск
США, Илон Маск
13:09 03.02.2025
 
Маск планирует за год сократить дефицит бюджета США на триллион долларов

Маск: к 2026 году США могут сократить дефицит бюджета на триллион долларов

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. США способны к 2026 году сократить дефицит бюджета на один триллион долларов и обеспечить себе экономический рост, соответствующий этой сумме. Об этом заявил глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск.
Как сообщил Маск, дефицит бюджета в США составляет два триллиона долларов.
"Думаю, в следующем году мы сможем сократить дефицит на триллион долларов... Если мы сможем сократить его вдвое, до одного триллиона долларов, и обеспечить экономический рост, соответствующий этому одному триллиону долларов, то инфляции не будет", - высказал мнение предприниматель в эфире в соцсети X.
При этом Маск отметил, что такое радикальное сокращение бюджетного дефицита потребует "значительной поддержки" со стороны президента страны Дональда Трампа, а также конгресса и судебной власти. Он считает, что эта мера приведет к падению процентных ставок и сохранению цен на товары на прежнем уровне, что стало бы "отличным результатом".
Ранее газета New York Times сообщила, что Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов.
Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Нынешнее состояние финансовой политики США Бессент назвал "вышедшим из-под контроля", а также выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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