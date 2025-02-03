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Медведев назвал умным ходом предложение Маска закрыть USAID

Медведев назвал умным ходом предложение Маска закрыть USAID - 03.02.2025, ПРАЙМ

Медведев назвал умным ходом предложение Маска закрыть USAID

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному... | 03.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-03T11:57+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию USAID. Медведев также выразил опасения в сторону Маска о том, что "глубинное государство" может проглотить и его самого. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". "Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком", - написал Медведев в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее, 28 января, западные СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 26 января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране. -0-

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сша, дональд трамп, usaid, илон маск, рф, дмитрий медведев