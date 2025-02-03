https://1prime.ru/20250203/minenergo-854626892.html

Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют

Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют - 03.02.2025, ПРАЙМ

Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак предложил для регулирования отрасли майнинга криптовалют сформировать единый реестр оборудования, которое позволяет... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T11:09+0300

2025-02-03T11:09+0300

2025-02-03T11:10+0300

энергетика

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850757764_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ac1ced79405d6f0af4e5698cde3f31e4.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак предложил для регулирования отрасли майнинга криптовалют сформировать единый реестр оборудования, которое позволяет добывать криптовалюту, сообщило министерство по итогам рабочего совещания по регулированию добычи цифровых валют. В Минэнерго отметили, что для эффективного управления сферой майнинга криптовалют необходима корректировка нормативно-правовой базы и анализ наработанной правоприменительной практики. "Важно адаптировать закон "О майнинге" к текущей ситуации, в частности, опираясь на практический опыт, сформировать более четкие критерии отнесения деятельности именно к производству цифровой валюты... Заместитель министра энергетики предложил инициативу по формированию единого реестра оборудования, без которого майнинг криптовалюты невозможен", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства. Принципиальной задачей Минэнерго ставит оптимизацию механизмов выявления майнинговой деятельности и более четкое соблюдение запретов на нее в тех регионах, где она не разрешена, подчеркнули там. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

https://1prime.ru/20250203/bitkoin-854625080.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия