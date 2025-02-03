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Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют
Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют - 03.02.2025, ПРАЙМ
Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют
Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак предложил для регулирования отрасли майнинга криптовалют сформировать единый реестр оборудования, которое позволяет... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:09+0300
2025-02-03T11:10+0300
энергетика
финансы
россия
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак предложил для регулирования отрасли майнинга криптовалют сформировать единый реестр оборудования, которое позволяет добывать криптовалюту, сообщило министерство по итогам рабочего совещания по регулированию добычи цифровых валют. В Минэнерго отметили, что для эффективного управления сферой майнинга криптовалют необходима корректировка нормативно-правовой базы и анализ наработанной правоприменительной практики. "Важно адаптировать закон "О майнинге" к текущей ситуации, в частности, опираясь на практический опыт, сформировать более четкие критерии отнесения деятельности именно к производству цифровой валюты... Заместитель министра энергетики предложил инициативу по формированию единого реестра оборудования, без которого майнинг криптовалюты невозможен", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства. Принципиальной задачей Минэнерго ставит оптимизацию механизмов выявления майнинговой деятельности и более четкое соблюдение запретов на нее в тех регионах, где она не разрешена, подчеркнули там. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
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финансы, россия
Энергетика, Финансы, РОССИЯ
11:09 03.02.2025 (обновлено: 11:10 03.02.2025)
 
Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют

Минэнерго предложило создать единый реестр оборудования для майнинга криптовалют

© Фото : Пресс-служба компании BitRiverПромышленный майнинг
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : Пресс-служба компании BitRiver
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак предложил для регулирования отрасли майнинга криптовалют сформировать единый реестр оборудования, которое позволяет добывать криптовалюту, сообщило министерство по итогам рабочего совещания по регулированию добычи цифровых валют.
В Минэнерго отметили, что для эффективного управления сферой майнинга криптовалют необходима корректировка нормативно-правовой базы и анализ наработанной правоприменительной практики.
"Важно адаптировать закон "О майнинге" к текущей ситуации, в частности, опираясь на практический опыт, сформировать более четкие критерии отнесения деятельности именно к производству цифровой валюты... Заместитель министра энергетики предложил инициативу по формированию единого реестра оборудования, без которого майнинг криптовалюты невозможен", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.
Принципиальной задачей Минэнерго ставит оптимизацию механизмов выявления майнинговой деятельности и более четкое соблюдение запретов на нее в тех регионах, где она не разрешена, подчеркнули там.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
Сувенирные монеты - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Стоимость биткоина перешла к снижению
10:29
 
ЭнергетикаФинансыРОССИЯ
 
 
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