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Чистая прибыль Mitsubishi Motors за 9 месяцев фингода упала в три раза
Чистая прибыль Mitsubishi Motors за 9 месяцев фингода упала в три раза - 03.02.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Mitsubishi Motors за 9 месяцев фингода упала в три раза
Чистая прибыль японского автоконцерна Mitsubishi Motors, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев 2024-2025 финансового года,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:24+0300
2025-02-03T11:24+0300
2025-02-03T11:24+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Mitsubishi Motors, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев 2024-2025 финансового года, завершившихся 31 декабря, упала в три раза и составила 33,23 миллиарда иен (около 215 миллионов долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 22,79 иены (0,15 доллара) против 69,03 иены годом ранее. Выручка концерна уменьшилась на 3,6% - до 1,989 триллиона иен (12,9 миллиардов долларов). Розничные продажи составили 624 тысячи автомобилей, что на 6,7% больше год к году. В третьем квартале был зафиксирован чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 4,8 миллиарда иен (31 миллион долларов) после прибыли во втором квартале фингода в 8,5 миллиарда иен (55 миллионов долларов). Выручка поднялась до 681,9 миллиарда иен (4,4 миллиарда долларов) с 679,9 миллиарда во втором квартале, а розничные продажи составили 216 тысяч после 214 тысяч во втором квартале, говорится в материалах компании. Компания вместе с этим ухудшила прогноз на текущий фингод: теперь выручка ожидается в 2,76 триллиона иен, а не 2,88 триллиона, как ожидалось в октябре; а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, прогнозируется на уровне 35 миллиардов иен по сравнению с октябрьским прогнозом в 144 миллиарда. Прогноз по розничным продажам по итогам текущего фингода был ухудшен до 848 тысяч машин с 895 тысяч. Изменение прогнозов в худшую сторону компания объясняет более низкими, чем ожидалось, оптовыми продажами, ростом коммерческих расходов из-за усиления конкуренции, инфляцией и другими накопленными расходами. Mitsubishi Motors - японская автомобильная компания, основанная в 1970 году. Входит в состав Mitsubishi Corp. Штаб-квартира находится в Токио, штат компании составляет около 29 тысяч сотрудников.
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япония, mitsubishi motors, mitsubishi, японские автомобили
ЯПОНИЯ, Mitsubishi Motors, Mitsubishi, японские автомобили
Чистая прибыль Mitsubishi Motors за 9 месяцев фингода упала в три раза
Чистая прибыль Mitsubishi Motors по итогам 9 месяцев 2024-2025 фингода сократилась втрое
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Mitsubishi Motors, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев 2024-2025 финансового года, завершившихся 31 декабря, упала в три раза и составила 33,23 миллиарда иен (около 215 миллионов долларов), сообщается в финансовой отчетности компании.
Чистая разводненная прибыль на акцию составила 22,79 иены (0,15 доллара) против 69,03 иены годом ранее. Выручка концерна уменьшилась на 3,6% - до 1,989 триллиона иен (12,9 миллиардов долларов). Розничные продажи составили 624 тысячи автомобилей, что на 6,7% больше год к году.
В третьем квартале был зафиксирован чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 4,8 миллиарда иен (31 миллион долларов) после прибыли во втором квартале фингода в 8,5 миллиарда иен (55 миллионов долларов). Выручка поднялась до 681,9 миллиарда иен (4,4 миллиарда долларов) с 679,9 миллиарда во втором квартале, а розничные продажи составили 216 тысяч после 214 тысяч во втором квартале, говорится в материалах компании.
Компания вместе с этим ухудшила прогноз на текущий фингод: теперь выручка ожидается в 2,76 триллиона иен, а не 2,88 триллиона, как ожидалось в октябре; а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, прогнозируется на уровне 35 миллиардов иен по сравнению с октябрьским прогнозом в 144 миллиарда. Прогноз по розничным продажам по итогам текущего фингода был ухудшен до 848 тысяч машин с 895 тысяч.
Изменение прогнозов в худшую сторону компания объясняет более низкими, чем ожидалось, оптовыми продажами, ростом коммерческих расходов из-за усиления конкуренции, инфляцией и другими накопленными расходами.
Mitsubishi Motors - японская автомобильная компания, основанная в 1970 году. Входит в состав Mitsubishi Corp. Штаб-квартира находится в Токио, штат компании составляет около 29 тысяч сотрудников.
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