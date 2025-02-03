https://1prime.ru/20250203/moldaviya-854633026.html

Молдавия сообщила о нарушении воздушного пространства со стороны Украины

Молдавия сообщила о нарушении воздушного пространства со стороны Украины - 03.02.2025, ПРАЙМ

Молдавия сообщила о нарушении воздушного пространства со стороны Украины

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на понедельник нарушил воздушное пространство Молдавии. Вскоре он покинул территорию республики, сообщают в... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T14:36+0300

2025-02-03T14:36+0300

2025-02-03T14:36+0300

молдавия

украина

беспилотник

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КИШИНЕВ, 3 фев - ПРАЙМ. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на понедельник нарушил воздушное пространство Молдавии. Вскоре он покинул территорию республики, сообщают в молдавском минобороны. "Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Республики Молдова… Нарушение было зафиксировано между 00.30 (01.30 по мск) и 00.45 часов. Траектория полета: Павловка, Украина - Карманова - Маяк - Григориополь. После этого БПЛА покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале. В минобороны также отметили, что полет был обнаружен и отслежен системами контроля воздушного пространства национальной армии.

https://1prime.ru/20250202/zelenskiy-854616713.html

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молдавия, украина, беспилотник