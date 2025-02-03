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МВД предупредило о самых популярных мошеннических схемах в игре Roblox - 03.02.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о самых популярных мошеннических схемах в игре Roblox
МВД предупредило о самых популярных мошеннических схемах в игре Roblox - 03.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о самых популярных мошеннических схемах в игре Roblox
Популярная среди детей игра Roblox привлекает внимание мошенников, которые самыми разными методами пытаются выманить данные банковских карт, сообщается в... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T17:11+0300
2025-02-03T17:12+0300
москва
мошенники
компьютерные игры
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Популярная среди детей игра Roblox привлекает внимание мошенников, которые самыми разными методами пытаются выманить данные банковских карт, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Roblox — одна из самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков. На платформе пользователи могут не только взаимодействовать и общаться с другими игрокакми, но и создавать свои игры а также зарабатывать внутриигровую валюту (Robux). Однако на волне популярности Roblox активизировались мошенники, которые находят новые способы обмана, предупреждает министерство. "Чаще всего злоумышленники действуют в тематических комьюнити (форумы, чаты, Discord, соцсети) или напрямую пишут ребёнку в самой игре. Мошенник предлагает купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене. Для "оплаты" просит данные банковской карты или платёжных средств родителей. После перевода денег ничего не отправляет или получает доступ к карте для дальнейших списаний", - говорится в сообщении. Правоохранители выделили и другую схему, по которой может действовать мошенник. "Ребёнку предлагают бесплатно получить Robux, но для этого просят ввести данные аккаунта Roblox. После этого мошенник меняет пароль и получает полный доступ к профилю, в том числе к привязанным платёжным средствам", - поясняют в полиции. Для защиты от злоумышленников правоохранители советуют исключить "привязку" платежных средств к игровым аккаунтам, а также ограничить доступ детей к финансам родителей.
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москва, мошенники, компьютерные игры, мобильные игры
МОСКВА, МОШЕННИКИ, компьютерные игры, мобильные игры
17:11 03.02.2025 (обновлено: 17:12 03.02.2025)
 
МВД предупредило о самых популярных мошеннических схемах в игре Roblox

МВД РФ: мошенники в игре Roblox выманивают данные банковских карт у детей

© Unsplash/rupixen.comКредитная карта
Кредитная карта
© Unsplash/rupixen.com
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Популярная среди детей игра Roblox привлекает внимание мошенников, которые самыми разными методами пытаются выманить данные банковских карт, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Roblox — одна из самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков. На платформе пользователи могут не только взаимодействовать и общаться с другими игрокакми, но и создавать свои игры а также зарабатывать внутриигровую валюту (Robux). Однако на волне популярности Roblox активизировались мошенники, которые находят новые способы обмана, предупреждает министерство.
"Чаще всего злоумышленники действуют в тематических комьюнити (форумы, чаты, Discord, соцсети) или напрямую пишут ребёнку в самой игре. Мошенник предлагает купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене. Для "оплаты" просит данные банковской карты или платёжных средств родителей. После перевода денег ничего не отправляет или получает доступ к карте для дальнейших списаний", - говорится в сообщении.
Правоохранители выделили и другую схему, по которой может действовать мошенник. "Ребёнку предлагают бесплатно получить Robux, но для этого просят ввести данные аккаунта Roblox. После этого мошенник меняет пароль и получает полный доступ к профилю, в том числе к привязанным платёжным средствам", - поясняют в полиции.
Для защиты от злоумышленников правоохранители советуют исключить "привязку" платежных средств к игровым аккаунтам, а также ограничить доступ детей к финансам родителей.
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