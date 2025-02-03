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Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ
Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ - 03.02.2025, ПРАЙМ
Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ
Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ, в которых заявляют, что в отношении предприятия началась проверка из-за "связей"... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T07:01+0300
2025-02-03T07:01+0300
технологии
экономика
общество
москва
фсб
всу
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ, в которых заявляют, что в отношении предприятия началась проверка из-за "связей" сотрудников с иноагентами, финансирующими ВСУ, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Инвенторус", эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Евгений Елфимов. "Мошенники рассылают сотрудникам российских компаний письма, где говорится, что по приказу ФСБ сейчас проводится внеплановая проверка. Причины могут называться разные, например, "наличие связей с иноагентом, который имеет факт причастности к финансированию ВСУ". Также в числе указываемых в письма поводов для проверки - "изучение возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц, имеющих доступ к архивам данных", а также "утечки информации из архива данных учреждения", - рассказал Елфимов. Кроме этого, в фейковых письмах часто указывается, что проверяемым сотрудникам нужно сообщить о беседе с куратором по телефону без согласования точного времени. Мошенники говорят, что информацию о проверке нельзя передавать третьим лицам, и угрожают, что против сотрудников, связанных с иноагентами, заведут уголовные дела, уточнил эксперт. "После этого злоумышленники могут обвинить сотрудника в финансировании терроризма или передаче информации иностранной разведке и запросить перевод денежных средств для того, чтобы якобы решить вопрос", - объяснил Елфимов. Эксперт отметил, что при получении писем важно проверять адрес отправителя - так, официальные сообщения от российских госорганов отправляются с доменов, принадлежащих государственным структурам (например, "gov.ru", "fssp.ru", "nalog.ru"). Если в домене есть ошибка, то такое письмо должно насторожить. Контактные данные, указанные в письме, следует сверять с теми, которые указаны на официальном сайте. При телефонном разговоре стоит обращать внимание на то, требует ли собеседник срочных действий: например, уплаты штрафа, предоставления данных или перевода средств. Елфимов объяснил, что государственные органы обычно действуют в рамках строгой процедуры.
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192
40
192
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технологии, общество , москва, фсб, всу
Технологии, Экономика, Общество , МОСКВА, ФСБ, ВСУ
07:01 03.02.2025
 
Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ

Эксперт Елфимов: мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ, в которых заявляют, что в отношении предприятия началась проверка из-за "связей" сотрудников с иноагентами, финансирующими ВСУ, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Инвенторус", эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Евгений Елфимов.
"Мошенники рассылают сотрудникам российских компаний письма, где говорится, что по приказу ФСБ сейчас проводится внеплановая проверка. Причины могут называться разные, например, "наличие связей с иноагентом, который имеет факт причастности к финансированию ВСУ". Также в числе указываемых в письма поводов для проверки - "изучение возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц, имеющих доступ к архивам данных", а также "утечки информации из архива данных учреждения", - рассказал Елфимов.
Кроме этого, в фейковых письмах часто указывается, что проверяемым сотрудникам нужно сообщить о беседе с куратором по телефону без согласования точного времени. Мошенники говорят, что информацию о проверке нельзя передавать третьим лицам, и угрожают, что против сотрудников, связанных с иноагентами, заведут уголовные дела, уточнил эксперт.
"После этого злоумышленники могут обвинить сотрудника в финансировании терроризма или передаче информации иностранной разведке и запросить перевод денежных средств для того, чтобы якобы решить вопрос", - объяснил Елфимов.
Эксперт отметил, что при получении писем важно проверять адрес отправителя - так, официальные сообщения от российских госорганов отправляются с доменов, принадлежащих государственным структурам (например, "gov.ru", "fssp.ru", "nalog.ru"). Если в домене есть ошибка, то такое письмо должно насторожить. Контактные данные, указанные в письме, следует сверять с теми, которые указаны на официальном сайте.
При телефонном разговоре стоит обращать внимание на то, требует ли собеседник срочных действий: например, уплаты штрафа, предоставления данных или перевода средств. Елфимов объяснил, что государственные органы обычно действуют в рамках строгой процедуры.
 
ЭкономикаТехнологииОбществоМОСКВАФСБВСУ
 
 
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