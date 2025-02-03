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РЖД предупредили о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в VK
РЖД предупредили о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в VK - 03.02.2025, ПРАЙМ
РЖД предупредили о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в VK
РЖД предупредили пользователей о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в соцсети "ВКонтакте" (VK). | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T18:10+0300
2025-02-03T18:10+0300
2025-02-03T18:15+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. РЖД предупредили пользователей о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в соцсети "ВКонтакте" (VK). "В данный момент получаем сообщения от пользователей о мошеннических действиях от лица РЖД в соцсети VK. Если вы получили сообщение от лица РЖД, но не от данного аккаунта, просим не отвечать на него, не переходить по ссылкам и не передавать никакие данные. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении РЖД на официальной странице компании во "ВКонтакте". В нем приводятся и адреса официальных страниц РЖД в социальных сетях: в VK - https://vk.com/rzd_official; в "Одноклассниках" - https://ok.ru/rzd.official; в "Дзене" - https://dzen.ru/rzd, в Telegram - https://t.me/telerzd.
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ржд, мошенничество, вконтакте
Мошенничество, РЖД, мошенничество, ВКонтакте
РЖД предупредили о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в VK
РЖД предупредили о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в VK
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. РЖД предупредили пользователей о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в соцсети "ВКонтакте" (VK).
"В данный момент получаем сообщения от пользователей о мошеннических действиях от лица РЖД в соцсети VK. Если вы получили сообщение от лица РЖД, но не от данного аккаунта, просим не отвечать на него, не переходить по ссылкам и не передавать никакие данные. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении РЖД на официальной странице компании во "ВКонтакте".
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В нем приводятся и адреса официальных страниц РЖД в социальных сетях: в VK - https://vk.com/rzd_official; в "Одноклассниках" - https://ok.ru/rzd.official; в "Дзене" - https://dzen.ru/rzd, в Telegram - https://t.me/telerzd.