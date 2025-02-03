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НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР
НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР - 03.02.2025, ПРАЙМ
НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР
В штаб-квартире НАТО ведут разговоры о смене власти на Украине, так как ВСУ не могут противостоять российской армии, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T13:10+0300
2025-02-03T13:10+0300
2025-02-03T13:10+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В штаб-квартире НАТО ведут разговоры о смене власти на Украине, так как ВСУ не могут противостоять российской армии, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР)."В штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. В Брюсселе исходят из того, что ВСУ очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск российской армии. С приходом к власти в США Дональда Трампа усиливается неопределенность в отношении продолжения военной помощи, которую Запад сможет оказывать Киеву", - отмечается в заявлении ведомства.Кроме того, возрастает неуверенность в продолжении военной помощи от США после прихода Дональда Трампа к власти. Руководство НАТО также намерено сохранить остатки Украины в качестве плацдарма против России.В СВР добавили, что НАТО планирует "заморозить" конфликт в Украине, призывая стороны приступить к диалогу по урегулированию конфликта, однако главным препятствием для этого остается Владимир Зеленский.
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нато, украина, россия
Политика, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР
В СВР заявили, что НАТО все больше задумывается о смене власти на Украине
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В штаб-квартире НАТО ведут разговоры о смене власти на Украине, так как ВСУ не могут противостоять российской армии, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).
"В штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. В Брюсселе исходят из того, что ВСУ очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск российской армии. С приходом к власти в США Дональда Трампа усиливается неопределенность в отношении продолжения военной помощи, которую Запад сможет оказывать Киеву", - отмечается в заявлении ведомства.
Кроме того, возрастает неуверенность в продолжении военной помощи от США после прихода Дональда Трампа к власти. Руководство НАТО также намерено сохранить остатки Украины в качестве плацдарма против России.
В СВР добавили, что НАТО планирует "заморозить" конфликт в Украине, призывая стороны приступить к диалогу по урегулированию конфликта, однако главным препятствием для этого остается Владимир Зеленский.
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