https://1prime.ru/20250203/novak-854638852.html

Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти

Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти - 03.02.2025, ПРАЙМ

Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти

Ситуация на мировом рынке нефти стабильная, спрос растет - за 2024 год он вырос примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается прирост в 1,4 | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T17:29+0300

2025-02-03T17:29+0300

2025-02-03T18:16+0300

энергетика

россия

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефти стабильная, спрос растет - за 2024 год он вырос примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается прирост в 1,4 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Ситуация на рынке стабильная. Мы видим, что спрос растет, и по итогам прошлого года он вырос примерно на 1,5 миллиона баррелей. В этом 2025 году ожидаем прирост 1,4 миллиона баррелей в сутки. При этом общемировые темпы роста экономики тоже позволяют с оптимизмом говорить о том, что спрос будет достаточным", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак