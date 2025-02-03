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Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти - 03.02.2025, ПРАЙМ
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
Ситуация на мировом рынке нефти стабильная, спрос растет - за 2024 год он вырос примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается прирост в 1,4 | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T17:29+0300
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энергетика
россия
александр новак
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефти стабильная, спрос растет - за 2024 год он вырос примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается прирост в 1,4 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Ситуация на рынке стабильная. Мы видим, что спрос растет, и по итогам прошлого года он вырос примерно на 1,5 миллиона баррелей. В этом 2025 году ожидаем прирост 1,4 миллиона баррелей в сутки. При этом общемировые темпы роста экономики тоже позволяют с оптимизмом говорить о том, что спрос будет достаточным", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
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россия, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
Новак: ситуация на мировом рынке нефти стабильная , спрос растет
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефти стабильная, спрос растет - за 2024 год он вырос примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается прирост в 1,4 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ситуация на рынке стабильная. Мы видим, что спрос растет, и по итогам прошлого года он вырос примерно на 1,5 миллиона баррелей. В этом 2025 году ожидаем прирост 1,4 миллиона баррелей в сутки. При этом общемировые темпы роста экономики тоже позволяют с оптимизмом говорить о том, что спрос будет достаточным", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".