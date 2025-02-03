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Новак рассказал о попытках вмешательства США в нефтяной рынок - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новак рассказал о попытках вмешательства США в нефтяной рынок
Новак рассказал о попытках вмешательства США в нефтяной рынок - 03.02.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о попытках вмешательства США в нефтяной рынок
Новая администрация США, призывая страны ОПЕК+ снизить цены на нефть, стремится неконкурентным путем подмять под себя часть рынка, что неприемлемо для альянса,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T19:21+0300
2025-02-03T19:21+0300
экономика
александр новак
опек
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Новая администрация США, призывая страны ОПЕК+ снизить цены на нефть, стремится неконкурентным путем подмять под себя часть рынка, что неприемлемо для альянса, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы на сегодня испытываем новые вызовы уже со стороны новой администрации США с призывом к государствам ОПЕК снизить цены на нефть, и неконкурентным путем, по сути дела, подмять под себя часть рынка. Считаем, что нам нужно, безусловно, в той же ситуации сохранить полную приверженность нашему соглашению и принципам сделки ОПЕК+, и категорически не приемлем попыток искусственного недобросовестного вмешательства в механизмы функционирования мирового нефтяного рынка", - сказал Новак в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), кадры которого показал телеканал "Россия 24". Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в понедельник подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти. При это альянс решил заменить в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI. Как пояснил Новак, это нужно, чтобы более точно и эффективно проводить мониторинг исполнения нефтяного соглашения. Дональд Трамп после своего официального вступления в должность президента США подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. Кроме того, Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК и Саудовскую Аравию снизить цены на нефть.
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александр новак, опек, сша
Экономика, Александр Новак, ОПЕК, США
19:21 03.02.2025
 
Новак рассказал о попытках вмешательства США в нефтяной рынок

Новак: ОПЕК+ против попыток неконкурентного вмешательства США в нефтяной рынок

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Новая администрация США, призывая страны ОПЕК+ снизить цены на нефть, стремится неконкурентным путем подмять под себя часть рынка, что неприемлемо для альянса, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы на сегодня испытываем новые вызовы уже со стороны новой администрации США с призывом к государствам ОПЕК снизить цены на нефть, и неконкурентным путем, по сути дела, подмять под себя часть рынка. Считаем, что нам нужно, безусловно, в той же ситуации сохранить полную приверженность нашему соглашению и принципам сделки ОПЕК+, и категорически не приемлем попыток искусственного недобросовестного вмешательства в механизмы функционирования мирового нефтяного рынка", - сказал Новак в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в понедельник подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти. При это альянс решил заменить в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI. Как пояснил Новак, это нужно, чтобы более точно и эффективно проводить мониторинг исполнения нефтяного соглашения.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Нефть начал дешеветь после новостей о приостановке пошлин против Мексики
19:05
Дональд Трамп после своего официального вступления в должность президента США подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. Кроме того, Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК и Саудовскую Аравию снизить цены на нефть.
 
ЭкономикаАлександр НовакОПЕКСША
 
 
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