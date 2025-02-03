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Новак рассказал о попытках вмешательства США в нефтяной рынок

Новак рассказал о попытках вмешательства США в нефтяной рынок - 03.02.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о попытках вмешательства США в нефтяной рынок

Новая администрация США, призывая страны ОПЕК+ снизить цены на нефть, стремится неконкурентным путем подмять под себя часть рынка, что неприемлемо для альянса,... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T19:21+0300

2025-02-03T19:21+0300

2025-02-03T19:21+0300

экономика

александр новак

опек

сша

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Новая администрация США, призывая страны ОПЕК+ снизить цены на нефть, стремится неконкурентным путем подмять под себя часть рынка, что неприемлемо для альянса, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы на сегодня испытываем новые вызовы уже со стороны новой администрации США с призывом к государствам ОПЕК снизить цены на нефть, и неконкурентным путем, по сути дела, подмять под себя часть рынка. Считаем, что нам нужно, безусловно, в той же ситуации сохранить полную приверженность нашему соглашению и принципам сделки ОПЕК+, и категорически не приемлем попыток искусственного недобросовестного вмешательства в механизмы функционирования мирового нефтяного рынка", - сказал Новак в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), кадры которого показал телеканал "Россия 24". Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в понедельник подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти. При это альянс решил заменить в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные минэнерго США и Rystad на данные Kpler, OilX и ESAI. Как пояснил Новак, это нужно, чтобы более точно и эффективно проводить мониторинг исполнения нефтяного соглашения. Дональд Трамп после своего официального вступления в должность президента США подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. Кроме того, Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК и Саудовскую Аравию снизить цены на нефть.

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александр новак, опек, сша